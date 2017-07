Cabrera Bello debuta con buen pie en el Open Británico

Rafa Cabrera Bello terminó en los primeros puestos la primera jornada del Open Británico de golf, que se disputa esta semana Birkdale, en la costa noroccidental de Inglaterra. El grancanario, que viene de conquistar el Open de Escocia, se anotó tres bogeys y seis birdies, para acabar con tres bajo el par, empatado en el sexto puesto, y a dos golpes de los primeros de la clasificación provisional, los estadounidenses Jordan Spieth (-5), Brooks Koepka (-5) y Matt Kuchar (-5).

Jon Rham, reciente ganador del Open de Irlanda, que iba por delante del golfista grancanario, llegó por encima del par a los últimos hoyos, se anotó dos birdies seguidos en el 14 y el 15, un bogey en el 16 y otro birdie en el 17, después de que los árbitros decidieran que no procedía sancionarle por mejorar la situación de su bola, y terminó a cuatro golpes de la cabeza.

El grancanario acaba la primera jornada en sexta posición, con tres bajo par

"Moví la rama por un reflejo automático, pensé que estaba muerta y la aparté", dijo Rahm después de confirmar que el reajuste de su puntuación que lo deja con opciones de cosechar el primer grande de su vertiginosa carrera.

Por su parte, Sergio García, ganador del Masters de Augusta de este año, comenzó su participación en su 74 grande consecutivo con un resultado de +3 y alejado de los líderes provisionales. El castellonense acumuló tres bogeys y un doble bogey hasta los últimos hoyos, que culminó con dos birdies y la ovación del público inglés. Las dificultades desde el tee de salida y en los greenes dejaron a Sergio García a ocho golpes de los líderes.

"No me sentí cómodo. Los golpes que he pegado bien, han acabado en malos sitios, y los que he pegado mal, han acabado en peores sitios", dijo García.

El cuarto español en Royal Birkdale, Pablo Larrázabal, se dejó dos golpes "en una vuelta controlada" para acabar con +2.