Carmen García, al Perfumerías

Carmen García jugará la próxima temporada en el Perfumerías Avenida. La jugadora, que se ha formado en las categorías inferiores del CP Agustinos, realizará los entrenamientos con el primer equipo, que compite en Liga Femenina 1. La granadina afronta a sus 16 años el reto más importante de su carrera, ya que jugará dos años en el actual campeón de Liga. A pesar de que acaba de subir a categoría júnior, lleva varias campañas con el conjunto colegial en Primera Nacional. La pívot, de 193 centímetros, podría tener minutos a lo largo de la temporada con el actual campeón de Liga Femenina 1.

García atendió a Granada Hoy ayer y declaró que "es un orgullo que un club como el Perfumerías Avenida se haya fijado en mí, ya que me va a permitir dar el paso más importante de mi carrera". La granadina dijo que "soy una privilegiada porque voy a compartir vestuario con jugadoras de la selección española y con una referente para mí, como es Laura Gil". Sobre su próxima experiencia manifestó que "he hablado con el entrenador del júnior y me ha comentado la opción de jugar con el primer equipo".

Además, aseguró que va a utilizar estos dos años para "aprender el máximo posible e intentar quedarme más tiempo y conseguir ser importante en uno de los mejores clubes de España". Para Carmen García ésta será la primera vez que salga de Granada durante tanto tiempo, por lo que subrayó que "estoy nerviosa por salir de mi casa, pero también tengo ganas de experimentar y vivir esa experiencia".

El salto que vivirá Carmen García también le permitirá estar más aún en el punto de mira de la selección española, aunque de momento la ya ex jugadora del CP Agustinos sólo quiere "aprender y disfrutar durante estos años".