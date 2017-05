La FER y sus cosas

El Universidad de Granada ya sabe que el ascenso a División de Honor B pasará por jugársela fuera de Fuentenueva. Se sorteó ayer en Madrid el orden de las eliminatorias finales y el resultado fue que los arlequinados jugarán la ida en casa y tendrán que viajar a Majadahonda para afrontar los ochenta minutos restantes de la final. Que mira tú la absurdez de hacer un 'sorteito' que se ventila en un minuto para una tontería como esta, cuando todo podía haber quedado claro y zanjado con una circular clara, o haber hecho los emparejamientos directamente cuando se sacaron las bolitas de las semifinales. Y tampoco habría estado nada mal que la FER emitiese vía streaming los citados sorteos. Por poner un poco más de luz y taquígrafos, que nunca está de más.

CONFIANZA

Porque al final todos tiramos de buena fe, y si en el sorteo ha salido que primero se juega en Granada y después en Madrid, pues es que ha salido así. El tema está en que la Federación Española de Rugby sigue anclada en el éxito de jugar el Mundial de 1999, y de ahí no pasa. Las grandes deudas del pasado condicionan el escaso margen de maniobra de la actual gestión al mando de Alfonso Feijoo, pero tampoco hay que escudarse en lo mismo. Se vio hace dos semanas que la propia FER (con una inestimable colaboración de los clubes, muy endogámicos, un ADN propio del rugby patrio) a punto estuvo de cargarse la única ventana al mundo de la División de Honor, las retransmisiones del canal Eurosport. A nivel interno, también la FER debe ser clara porque la circular que reglamenta la fase de ascenso a División de Honor B es, cuanto menos, interpretable. Por ejemplo, la Universidad le sirve de poco haber sido campeón de Andalucía. Si el domingo jugó la vuelta ante el tercero de Madrid, Hortaleza, en Fuentenueva fue porque así lo quiso la diosa fortuna, no por los méritos de uno y otro durante la temporada. Por eso al Majadahonda, primero de la Liga madrileña, no le sirvió de nada el título porque el domingo se la jugó en el campo del que había quedado peor que él.

EL CASO

El ejemplo está en la otra eliminatoria, la del grupo norte. El Santander, campeón de su zona, se jugará el ascenso ante el filial del VRAC, que fue tercero en su Liga... En campo vallisoletano. De república bananera

LÓGICA

¿Tan difícil es que la FER regule que quien quedó mejor en su Liga tenga factor campo a favor? ¿Que el sorteo solo se haga en caso de igualdad? ¿No hubiera sido más normal sortear directamente un cuadro de 'semis' y final y no haber esperado a la tontería de ayer para dilucidar el orden de los partidos? El rugby español tiene que mirar hacia afuera y aprender de otras federaciones, que no es que sean ejemplo de mucho, pero tienen claros los reglamentos, y acuden a ellos con confianza de encontrar respuestas, no dudas ni vacíos.

CAMBIA MUCHO

Claro, no es lo mismo 'vender' el partido de ida, aunque sea de una final, que otro de vuelta. El Universidad se ha quedado como el último representante del deporte granadino que puede terminar la temporada con un éxito. Sin fútbol ni baloncesto de por medio, es el rugby el que puede arreglar el año. Y claro, no es igual que los primeros 80 minutos sean aquí y los segundos en Majadahonda, que será una fiesta, pero la fiesta de una población dormitorio de Madrid. Aquí es la oportunidad de volcar a toda una ciudad capital de provincia. Quizás sea lo peor del resultado del sorteo. Pero bueno, Granada entera está invitada a ver a los chicos del 'Uni', seguramente el domingo que viene. Se lo merecen. No haber perdido un solo partido este año es garantía de competitividad. Y si no sale, en dos semanas se juega ante Almería. También con la vuelta a domicilio. Ahí sí que la FER es lógica.