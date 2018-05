El Huétor Vega, otro que desciende

La penúltima jornada de liga en el Grupo IX de Tercera División ha dictado otra sentencia. En este caso la del Huétor Vega, que se une al Guadix y al Maracena al convertirse en el tercer equipo granadino que baja a la División de Honor andaluza, con lo que se confirma la mala temporada que han tenido los conjuntos de la provincia. Por otra parte, en lo alto de la clasificación el Motril ha perdido una gran ocasión de asentarse en los puestos de promoción por el ascenso a costa de un Huétor Tájar que ha incrementado sus opciones de meterse entre los cuatro primeros a la conclusión de la temporada regular. El Atarfe, con los deberes hechos, se tomó la salida al campo de El Palo sin ninguna tensión y cayó en un partido sin historia. El Loja, por su parte, se dio el gustazo de despedir la temporada en el Medina Lauxa regalando goles a su afición.

Las escasas opciones de permanencia que tenía el Huétor Vega pasaban prácticamente por firmar un milagro, pues tenía que sorprender en El Maulí a un Antequera que no está para regalar nada, y menos aún ante un equipo que está entre los peores de la categoría. La lógica imperó en tierras malagueñas y, además, de forma aplastante, pues los locales firmaron la sentencia de los hueteños con una goleada que no dejó lugar a ningún resquicio de duda entre el potencial de uno y otro equipo: 5-0. El Huétor Vega, al que no le valía ni el empate, aguantó casi todo el primer tiempo con el resultado inicial, pero justo antes del descanso recibió el primer gol. El panorama se oscureció aún más para los granadinos, pues a los cinco minutos de la reanudación recibió el segundo. El Antequera, con el marcador a favor, completó la manita en los últimos 20 minutos.

El Loja despide la temporada en el Medina Lauxa con una goleada ante el San Pedro

Mucha trascendencia ha tenido el partido que enfrentó a los dos mejores equipos granadinos de Tercera: el Motril y el Huétor Tájar. Los de la Costa Tropical. Peor no le pudo ir a los blanquiazules, pues una victoria les hubiera dejado dependiendo de sí mismos en el último partido en campo de un Martos que no se juega nada, pero el Huétor Tájar se impuso por un solitario gol, resultado que saca a los motrileños de las posiciones de privilegio y prácticamente les deja sin opciones, pues dependen de más de un resultado para acabar entre los cuatro primeros. Los hueteños, por su parte, se han colocado quintos, empatados a puntos con el Antequera, cuarto. Para jugar por el ascenso, el Huétor Tájar, que se impuso gracias a un tanto de Eric a falta de diez minutos para la conclusión, deben ganar en su campo al Rincón y que los malagueños no hagan lo propio en el campo del Atarfe.

Entre los encuentros sin nada en juego, destacó la goleada del Loja al San Pedro. Los granadinos despidieron la temporada endosando un 6-2 en lo que supone su mayor cifra de goles este año en un partido. Así, los lojeños pusieron broche de oro a una gran campaña, especialmente en la segunda vuelta. Y eso que al equipo que dirige Diego Delgado le tocó tener que remontar un 0-2 con el que el San Pedro se había adelantado en la primera media hora de partido. Al final, tres dobletes de la mano del capitán local, Nino, y de los delanteros, Antonio López y Fefo, sirvieron para redondear un gran resultado y poner un buen colofón a la competición en casa.

También se despidió en casa el descendido Guadix, y lo hizo con una victoria ante el Martos. Édgar Gómez, cinco minutos antes del descanso, marcó el tanto que decidió la contienda.

El Atarfe, tras sellar la permanencia la pasada jornada, fue al campo de El Palo con toda la tranquilidad del mundo. Incluso se adelantó en los primeros compases del choque, pero los locales dieron la vuelta a la contienda cono dos goles al inicio, de penalti, y al final del encuentro.