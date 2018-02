Oportunidad de oro para el filial

Aunque Pedro Morilla se afane en intentar convencer al entorno de que no se deben lanzar las campanas al vuelo, el Granada B tiene hoy una oportunidad de oro para soplar en la nuca de los equipos que ocupan puestos de play off en el Grupo IV de Segunda División B. Todos los rivales merecen el máximo respeto, pero no por ello se puede disociar la realidad. Y la realidad dice que en el derbi de filiales que se disputa hoy (12:00, hora peninsular, anexo al estadio de Gran Canaria), los rojiblancos parten como favoritos ante los amarillos de Las Palmas.

Lo dicta la clasificación, que con más o menos atino se ha encargado de colocar a los de Pedro Morilla sextos con 41 puntos -a tan sólo uno del Real Murcia, que marca el límite con la zona de promoción- y a los de Juan Manuel Rodríguez en una delicada penúltima posición con 25 puntos en la fecha 27 del campeonato. Esto es a tres de la zona que obligan a disputar eliminatorias por la permanencia y a seis de la salvación directa. Una diferencia que concede automáticamente el papel de favorito al Granada B. Aunque claro está, lo que pase en el terreno de juego será harina de otro costal.

Casi gana enteros para suplir al delantero de Torrejón, aunque con distintas alternativasEn el equipo insular, que está a seis puntos de la salvación directa, vuelven Josep y Álex

El triunfo in extremis del 'B' hace siete días en casa frente al Extremadura deja, además, al hermano pequeño del Granada CF a dos puntos de los azulgranas; un cuadro muy bien armado y con potencial para pelear por el ascenso hasta el final. Ello, sin embargo, no es óbice para que desde el cuerpo técnico se dé la voz de alarma: Las Palmas Atlético lo pondrá difícil. Seguro que sí, pues a los insulares la calculadora les da error si las cuentas que hacen no contemplan sumar de tres en tres, lo que no resta ni un ápice de favoritismo a un Granaa B que, eso sí, no carga con la presión de tener que ascender. No son buenos tiempos en la entidad 'pío, pío', que tiene al primer equipo en una guerra sin cuartel contra Levante, Deportivo y Málaga; y al segundo incapaz de amortiguar el sufrir de la afición palmense cada dos fines de semanas en el Gran Canaria.

Por ello el choque en tierras canarias se antoja como una importante oportunidad para los granadinistas de subirse al tren de los sueños. Y es que en la siguiente estación, el convoy dejará en la Ciudad Deportiva del Parque Nueva Granada al Jumilla; otro conjunto que deambula malherido por el Grupo IV de la Segunda División B. No es buen consejo vender la piel del oso antes de cazarlo, mas lo cierto es que el filial tendrá en estas dos jornadas la ocasión de colocar tres triunfos consecutivos en su haber.o

Esta vez, Morilla no contará con toda su artillería como en los últimos encuentros. El delantero centro David Grande cumple ciclo de amonestaciones y no ha tomado el avión con destino a las islas afortunadas. Ausencia importante, aunque menor si se echa un vistazo al fondo de armario con el que cuenta el sevillano para suplir la baja del ariete de Torrejón de Ardoz. No en vano, el técnico rojiblanco podrá elegir entre numerosas alternativas para el ataque. La opción que cobra más fuerza es la entrada en el once de Casi. El murciano, que no actuó de titular ante el Extremadura, acostumbra a jugar aparcado en banda a pesar de que su puesto natural es el de ariete. Todo hace indicar que esa precisamente será su demarcación hoy.

El resto del equipo no debería diferir en exceso del que el domingo pasado consiguió imponerse al cuadro de Rafael Martín Vázquez en la Ciudad Deportiva. Si Casi finalmente no actúa en punta de lanza, o si directamente no sale desde el principio, Morilla podría probar con Caio o el sexitano Pablo González llevando el peso del ataque. Otra incógnita es si mantendrá a la dupla Andrés-Estrada en mediocampo o si, por el contrario, volverá a apostar por Isi para dotar de equilibrio. Incluso podrían jugar los tres tocando piezas del ataque. Las Palmas Atlético recupera a sus dos metas: Josep y Álex. Curiosamente su sustituto, Benito, ha mantenido la portería a cero ante Marbella y San Fernando.