Pendientes del cielo y de la tabla

No existe ley escrita o correlación de fuerzas conocida que dicte que el Granada B no debe volver a entrar en puestos de play off desde que lo hiciera allá por los albores del presente curso. La semana pasada -o más bien esta misma debido al retraso del último compromiso liguero en Las Palmas oír el temporal- todo parecía propicio para abordar la cuarta plaza del Grupo IV de Segunda B. Con los tropiezos de UCAM y Real Murcia, la oportunidad era inmejorable. No en vano, un empate en el Anexo al Gran Canaria habría bastado para, al menos, superar en puntuación a los universitarios e igualar al histórico club pimentonero. Y un hipotético triunfo, en un partido en el que el filial partía como favorito, habría podido ser refrendado hoy mismo (Ciudad Deportiva del club, 11:30 horas) ante el Jumilla.

Insulares y vinícolas están atravesando una situación delicada. Los de Juan Manuel Rodríguez, sin embargo, consiguieron un balón de oxígeno hace seis días tras conseguir remontar el tempranero tanto de Pablo González. Pasó el temporal para el 'B', que ahora ya concentra todos sus esfuerzos en retomar la dinámica positiva que ha hecho soñar a los incondicionales del 'hermano pequeño' rojiblanco con el premio de jugar las eliminatorias que otorgan el derecho de luchar por ascender a la Segunda División del fútbol español. La victoria ante el Extremadura, uno de los gallitos del Grupo IV, alimentó el buen momento de un filial que vuelve a un escenario donde aún no sabe lo que es perder.

Y lo hará con la vuelta de David Grande y con la ausencia de Diego. El primero se perdió el encuentro en Gran Canaria por acumulación de tarjetas. Lo normal es que Morilla vuelva a contar con el de Torrejón en el once titular una vez vuelve a estar disponible y, sobre todo, habida cuenta del mal resultado cosechado ante el filial amarillo el lunes. Distinto es el caso de Diego Ruiz. El central de Águilas no ha disputado ni un solo minuto desde que fue fichado en el último día del pasado mercado invernal. Así pues, su ausencia nos trastoca los planes de un técnico sevillano que, excepción hecha del propio zaguero murciano, vuelve a tener a todos sus efectivos disponibles para medirse al Jumilla. Eso sí, la convocatoria, como ya es habitual en el filial, no se conocerá hasta minutos antes de que comience el encuentro.

Un encuentro en el que los rojiblancos reciben a un cuadro de José Francisco Grao 'Pato' al que, al igual que Las Palmas Atlético en la jornada anterior, parte con el objetivo de sumar para no perder de vista la luz que ve al final del túnel de la permanencia. Y es que los murcianos son antepenúltimos en este Grupo IV de Segunda B, suman 28 puntos y están a tres de la permanencia, cuya frontera marca en este momento el Mérida. El décimo sexto puesto, que da derecho a jugar eliminatorias por la permanencia, lo ocupa el Córdoba B, con tan solo una unidad más que los vinícolas. Pato no podrá contar casi con toda seguridad con Catalá y Chupe; aún de sus problemas físicos.

El encuentro se disputa desde las 11:30 horas, un horario que parece asentarse como habitual para los partidos en la Ciudad Deportiva. Su celebración en tiempo y hora previstos dependerá en gran medida de un temporal que amenaza con vientos de hasta veinte kilómetros por hora y precipitaciones aseguradas.