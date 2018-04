El Poniente se viste de gala

Con el derbi del Poniente en juego y dos duelos donde el drama del descenso estará presente, el Domingo de Resurrección puede marcar un punto de inflexión en los cuatro equipos granadinos que juegan hoy, pues Guadix y Atarfe ya jugaron y el CF Motril lo hizo ayer.

Por todo lo que se juega el cuadro local y por la rivalidad existente, el choque de la jornada se disputará en el Miguel Moranto, donde el Agroisa Huétor Tájar recibe al Loja que tan sólo se juega el orgullo. Los de Germán Crespo necesitan cortar la serie de tres derrotas consecutivas que le han llegado en el peor momento pero al menos con tiempo para reaccionar. Los amarillos confían en que el estadio hueteño sea una caldera para volver a ganar, apretar la zona de play off y seguir manteniendo sus opciones pues una cuarta derrota supondría dar una paso atrás preocupante. La cita dará comienzo a las 19:00 horas.

Una hora antes, el Maracena tiene una cita fundamental para no quedarse descolgado en la lucha por lograr la permanencia. Tras el victoria del Guadix y el empate del Atarfe, los de Carlos María Rodríguez tienen la salvación a siete puntos. Se miden a un rival directo como es el San Pedro al que pueden meter en un problema de ganar pero que a su vez si vence se alejará de la zona peligrosa por lo que la victoria para los malagueños es obligatoria y para ello cuentan con toda la plantilla a su disposición. La buena imagen ofrecida ante el Almería B en el debut del nuevo técnico debe tener su continuidad en tierras sanpedreñas, donde han puntuado diez de los diecisiete equipos que han visitado el campo costasoleño.

Pero si importante es el duelo del Maracena, no lo es menos el de Huétor Vega que afronta su cita ante el Torremolinos como una auténtica final (12:00 h.). Los hueteños se encuentran a nueve puntos de la salvación y todo lo que no sea sumar los tres puntos será un mal resultado pues el margen de error es cada vez menor y más si los partidos son actuando como local. Los malagueños no están salvados y acuden a Las Viñas con mucho juego, por lo que no darán ni mucho menos facilidades.

Por último, en la tarde de ayer el CF Motril cayó 1-2 ante el Linares. Los jienenses realizaron una buena primera mitad y fruto de ello se adelantaron por medio de Sergio Ortiz, resultado con el que se llegó al descanso. En la reanudación, llegó la reacción de los motrileños que igualaron por medio de Darío en el 56'. Incluso tuvieron un penalti pero Robador detuvo el lanzamiento de Moi. A partir de ahí el Linares aprovechó la expulsión de Arjona y Siles hizo el 1-2 en el 79'. Con uno menos, Cara tuvo el empate pero lanzó al palo. No era del día del Motril.