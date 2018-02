Primera gran final a la vista

Como quien no quiere la cosa, el Covirán Granada está de lleno en ese momento de la competición en el que todo lo bueno o malo que se haga será determinante en la consecución o no del objetivo final que, como ya es sabido por lo 'archirrepetido' que está, es el del ascenso a la LEB Oro, a ser posible por la vía rápida, puerta que sólo abre una llave: ser campeón de la liga regular. A falta de nueve encuentros, el equipo de Pablo Pin está bien situado y depende de sí mismo, si bien la pugna por el liderato está apretada y de momento es cosa de tres: además de los granadinos están La Roda y Alicante. Es por esto que el cupo de traspiés está cubierto y sólo el desacierto de los rivales permitirá alguna que otra 'alegría' en forma de error.

partidazo

Para el sábado no queda otra que ganar o ganar. La Roda vuelve a visitar el Palacio después de que lo hiciera hace pocas fechas con motivo de la final de la Copa LEB Plata, en la que los manchegos demostraron que son un equipo muy difícil de batir (el título se dilucidó en la prórroga). El que gane se quedará encaramado en lo más alto de la tabla sin ninguna compañía. El Covirán juega en casa y cuenta con esa ventaja. La victoria supondrá un gran paso, pero si además se hace por cinco puntos o más, pues mejor que mejor, porque daría a los de Pin el basket average. El partido promete y si la vistosidad no es muy generosa en la categoría, seguro habrá emoción, un gran aliciente para los que gustan del baloncesto.

exhibición en hospitalet

Como previa del enfrentamiento ante La Roda no estuvo nada mal el festival ofrecido en Hospitalet, donde el Covirán apabulló a los locales por 21 puntos de diferencia. No era fácil la salida a tierras catalanas -y por ende, españolas-, pues el CB L'Hospitalet es un conjunto que está mostrando una gran regularidad en lo que va de campaña, tal como lo atestigua el sexto puesto que ocupa en la actualidad. Los de Pin destrozaron a su rival con canasta de más allá de la línea de 6,75, sino que además el dominio en el rebote fue abrumador. Seguro que ante La Roda no habrá las mismas facilidades.