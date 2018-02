Saber golpear marca la diferencia

No le van a quedar por delante mucho rivales asequibles al Universidad en casa para sumar. Ayer cayeron los arlequinados ante un muy buen Ingenieros Industriales, al que le costó hincarle el diente a los granadinos, pero que hicieron un trabajo defensivo encomiable que prácticamente hizo desaparecer a los locales en ataque.

La apariencia que tuvo el partido en todo momento fue el de una igualdad extrema, fomentada sobre todo por un marcador apretado. Pero nada más lejos de la realidad. El Universidad apenas existió en ataque, tan solo pisó una vez la zona de 22 de los madrileños en la segunda parte, y en los momentos clave, Industriales hizo daño y el 'Uni' no.

Empezó muy bien el encuentro con un ensayo de pick and go de Pablo Espejo. Un 5-0 inicial que cerró unos minutos de imprecisión de ambos conjuntos que castigó el 'Uni'. Pero Industriales empezó a calentar y movió muy bien el oval. Era la defensa de los de Fabián Pérez la que se trabajó a destajo para que los poderosos sudafricanos de su rival no perforaran la zona de marca. No lo consiguieron en dos ocasiones (8-14).

La segunda parte fue de dominio total de Industriales. Su pecado fue cometer muchos golpes de castigo, mientras que el del 'Uni' fue no aprovecharlos para meter puntos. Los granadinos no pudieron avanzar apenas metros mientras que las pocas veces que los roceños se sacudían a la defensa granadina conseguían marcar para redondear el 8-26b final.