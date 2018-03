Sólo vencer para ser primero

"Si ganamos los seis partidos que restan para el final, quedaremos primeros". Así de claro se manifestó el entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, a la conclusión del choque del sábado ante el Albacete. Ésta es la realidad. Fácil de decir, muy difícil de hacer. Pues sí, se ha llegado al tramo final de la competición liguera y ya los errores no es que se paguen, sino que al mínimo despiste cualquiera de los tres equipos que ahora lideran la clasificación se puede quedar fuera de juego en la lucha por acabar el torneo en la posición que conlleva el premio gordo, que no es otro que el ascenso a la LEB Oro, esa categoría por la que suspira el club nazarí desde la pasada temporada y que es donde tiene que estar la próxima campaña porque para eso se hizo el equipo. Además, la ciudad y la afición lo merecen.

la afición

Se dice muy a menudo que la ciudad se merece estar en una categoría superior. Es verdad. También la afición del club, quizá una de las mejores de la LEB Plata, sino la mejor. Nadie duda de esto. Además, es de un comportamiento ejemplar salvo algún caso aislado que el club debería mirar. Los artilugios permiten que en numerosas fases del encuentro sólo se oiga a un 'seguidor' que más que animar se dedica a insultar y a menospreciar al rival y a los colegiados. Un club como la Fundación CB Granada, que destila buenas maneras, debería hacer campaña en pro de que caballerosidad deportiva que impera en casi toda la grada se extienda a todos los rincones del Palacio de Deportes. Es una sugerencia, claro.

un buen partido

No era fácil el choque ante el Albacete, más aún después del duro castigo que el Covirán recibió una semana antes en Murcia. Había que demostrar que había que pasar página de la mejor manera posible. Y se hizo a pesar de que el choque no comenzó bien. También fue grato ver como gran parte de la 'culpa' de la victoria estuvo en las manos de jugadores que no formaron parte del quinteto inicial. Y tras este buen trabajo hecho, ya saben, 'sólo' quedan seis victorias más. Casi nada.