Triste final más que previsible

Aunque la esperanza es lo último que se pierde, lo cierto es que la victoria del Huétor Tájar el pasado domingo en Motril impidió, de alguna manera, que uno de los dos granadinos del Grupo IX juegue el play off. Tras la penúltima jornada, hueteños y motrileños no dependían de sí mismos y cuando eso pasa, lo normal es que la clasificación se quede como estaba como así ocurrió ayer.

Eso sí, ambos equipos cumplieron con su misión que no fue otra que vencer su partido pero también lo hizo el Antequera en Atarfe y el Real Jaén sumó el punto que necesitaba, lo que hizo que se termine la temporada para los de José Manuel García y Germán Crespo. Al final y con 82 puntos terminaron Jaén, Antequera y Huétor Tájar y en ese triple empate los del Poniente se quedaron fueron de los cuatro primeros.

El 'pacto' de no agresión en Las Viñas llegó incluso a molestar a la afición jienenseEl Maracena volvió a caer tras encajar tres tantos en los últimos seis minutos de partido

Los amarillos se impusieron por 2-0 en un duelo en el que, según informa Paco Castillo, el camerunés Eric fue el gran protagonista al marcar los dos goles y monopolizar prácticamente todas las acciones de peligro de los locales. El primer tanto lo anotó de cabeza a centro de Esteban a los 20 minutos. Pese a intentar ampliar el marcador hasta en tres ocasiones en el primer acto, fue en la segunda mitad cuando Eric sentenció el choque con un segundo gol pasada la hora de partido tras aprovechar un balón suelto en el área previo despiste defensivo de los visitantes. Antes, los malagueños tuvieron la gran ocasión de poner el empate. Un penalti de Javi Pérez sobre Pepe Capitán lo lanzó Salva por encima del larguero, malogrando la ocasión de poner el 1-1. A partir de ahí los de Germán Crespo controlaron perfectamente la situación ante un Rincón que apenas inquietó a Buba con un disparo de Medina por la izquierda que rechazó el portero hueteño. Una victoria que dejó un sabor agridulce entre la parroquia hueteña por quedarse fuera del play off.

En situación similar aunque consciente que era muy complicado pelear por la fase de ascenso estaba el CF Motril, que no falló en Martos donde ganó por 1-3 en un duelo que dominó por completo y en el que quedó claro quien se jugaba algo. Los costeros se adelantaron por Joan Grasa antes de la media hora pero en el arranque del segundo acto vieron como José Adrián puso las tablas en el marcador. Pese a ello, el conjunto de José Manuel García no se puso nervioso y en el 53' Fran Bea volvió a adelantar a los blanquiazules que, a 25 minutos del final, dejaron encarrilado el choque con un tercer tanto, esta vez obra de Moi Gómez. Ochenta y un puntos ha sumado el cuadro motrileño que no le han servido para pelear por el ascenso. Habrá que esperar otro año más.

Los dos equipos estaban pendientes de lo que sucedía tanto en Atarfe como en Huétor Vega. A la localidad atarfeño llegó el Antequera que no dio opciones a la sorpresa. Los de El Maulí se adelantaron a los 21 minutos por medio de Diego y en el 54' dejaron encarrilado el choque. Pese a que Carli recortó distancias a doce minutos del final cuando jugaban con uno menos Diego, dos minutos después, hizo el tercero de los malacitanos que vieron cómo su rival se quedó con dos jugadores menos por expulsión de Chapi y Juanfran. Un 1-3 que festejaron como se merece ante un Atarfe que no pudo despedirse de su afición con un triunfo.

El otro foco de atención estaba en Las Viñas, donde el Real Jaén hizo lo que tenía que hacer que no era otra cosa que sumar un punto. En un campo que parecía más visitante que otra cosa, los del Santo Reino certificaron su clasificación al play off en un partido con muy poca historia y que incluso llevó a las quejas de los seguidores jienenses que se quejaron por el 'pacto' de no agresión entre ambos equipos sobre todo en el segundo acto en el que no hubo nada reseñable en ambas áreas.

La última jornada de Liga se completó con una nueva derrota del Maracena en casa, esta vez ante El Palo, por 1-3 y eso que durante 84 minutos fueron ganando gracias al gol de Jordi. Pero en seis minutos los malacitanos anotaron tres tantos obra de Juanillo y un doblete de Vela, dejando una vez más con un mal sabor de boca a los locales. Por su parte, el Guadix salió goleado de Villacarrillo (6-3).