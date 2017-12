"Me encantaría medirme en cuartos contra Carla Suárez"

A Nuria Párrizas (Granada, 15 de julio de 1991) parece no poderle la presión de ser la máxima exponente del tenis andaluz. Está completando un Campeonato de España inmaculado. Hoy se mide en octavos a Ángela Fita, trigésimo novena del ranking nacional. Párrizas es décimo cuarta. A quien gane ya le espera en cuartos la segunda: Carla Suárez.

-Lisboa, Madrid, Sharm El Sheikh, El Cairo, Obidos... Está siendo un año plagado de éxitos para usted. ¿Se puede decir que es la mejor temporada de su carrera deportiva?

-La verdad es que sí. Mis mejores resultados han llegado este año. Estoy muy contenta por mi juego.

-¿Con cuál de todos esos momentos se queda?

-Con todos los que ha mencionado, porque la verdad es que han sido partidos de ir abajo, sacarlos, remontarlos... No podría decir uno. Pero sobre todo con las finales.

-Todo este aumento del ritmo competitivo tiene una cara B: viajes, cansancio, menos tiempo para preparar cada torneo... ¿Cómo lo está llevando?

-Dependiendo de como me vaya encontrando y de los resultados que vaya haciendo, voy diciendo: "Pues hago dos semanas". Dependiendo del resultado que obtenga descanso una o sigo otra más. Voy viéndolo porque mejor que yo no conoce nadie mi físico.

-¿Pero nota que le cuesta un poco más que años atrás?

-No, para nada. Al contrario. Me estoy encontrando mucho mejor de físico y de cabeza. Lo único es que, bueno, estamos en diciembre y después de todo el año ya sí que me encuentro bastante cansada.

-¿Qué puede decir del duelo contra María Sotomayor?

-Las circunstancias fueron un poco diferentes a las habituales. Empecé un poco parada porque eran dos días esperando para jugar. Pero después de dos o tres juegos ya me fui encontrando un poco mejor.

-¿Habría preferido jugar en el pabellón o en pista descubierta?

-Si llego a saber las circunstancias, que he estado desde las once, y hasta las cuatro no he entrado, y que he cambiado para cuatro juegos y todo, habría preferido jugar en el pabellón.

-¿Se sintió cómoda sobre la pista al aire libre del Serrallo?

-La verdad es que no me sentí nada cómoda. Todos los juegos tuvieron como máximo tres bolas por punto. La verdad no me dio tiempo a entrar en el partido.

-Y en el partido ante Lidia Moreno, ¿qué tal se encontró?

-Me encontré mejor que el martes. Por lo menos más rodada. Había ganado el primer set cuatro a cero. Luego iba tres a dos y sólo necesitaba un juego más para ganar el partido, pero me compliqué un poco. Nos pusimos tres iguales, ella creció en su juego y al final lo he perdido cinco a tres. El tie break es más lotería. He intentado estar concentrada todo el tie break y al final los puntos más importantes los jugé yo mejor.

-¿Qué espera del choque ante Ángela Fita en octavos?

-Bueno, la ronda de octavos ya sí que se juega a partido completo. Con Fita ya he jugado este año y he ganado, pero las circunstancias son muy diferentes. Todos en diciembre ya estamos cansados, así que hay que jugar, luchar e intentar darlo todo y esperemos que se dé bien.

-En cuartos ya le tocaría Carla Suárez, la número dos española, que va por su parte del cuadro...

-Me encantaría llegar hasta cuartos para poder jugar contra ella.

-¿Enfrentarse a ella qué le genera más, ilusión o presión?

-Es más una ilusión porque es algo que sabes que no vas a hacer todos los días, con una tenista con ese nivel. Así que no me importaría jugar contra ella.

-¿Con qué aspiraciones afronta este Campeonato de España?

-Prefiero no pensarlo e ir partido a partido. Nunca se sabe y si empiezo a decir "quiero hacer cuartos, quiero hacer 'semis'" luego es peor. Partido a partido y ya se irá viendo.

-Es que hay mucho nivel en este cuadro femenino, con tenistas como Lara Arruabarrena o Sara Sorribes o la propia Suárez...

-Sí, no pensábamos que fueran a venir Carla o Lara. Pero está bien, la verdad. Así te motivas un poco más, viendo como está el nivel.

-E imagino que, además, con la ilusión de jugarlo en casa...

-Sí, la verdad es que es muy difícil encontrar un torneo en Granada. Hace muchos años que no ha sido posible. Mis familiares, todos los que pueden, vienen a verme encantados.

-¿Qué ve cuando mira al futuro?

-(Ríe). Es que no me gusta mucho hablar de futuro. Hace un año no estaba jugando y ahora he vuelto. Lo dejé un año entero, me saqué el título de entrenadora y ya estaba dando clases en Granada. Tampoco me esperaba hacer el mejor año de mi vida después de haberlo dejado, y entonces soy la primera que no te puedo decir qué va a pasar el próximo año cuando este ya me está sorprendiendo.

-¿Hubo alguna lesión de por medio en ese periplo?

-No por una lesión. Sobre todo por el dinero. Era mucho dinero y tenía un ranking en el que tenía que ir a sitios fuera de torneos más grandes y no me compensaba.

-Se hace complicado a veces compaginar y costear determinados desplazamientos, ¿no?

-Por eso, es demasiado. Entonces llega un punto en el que con tanta presión y tan poco dinero, por eso paré de jugar. Pero bueno, ahora estoy con otra mentalidad y por eso he vuelto.

-La mayoría de tenistas granadinos militan en clubes de fuera de la provincia, usted sin embargo lo hace en el Campus Tenis, cuyas instalaciones se encuentran en el PTS; lo que le facilita estar cerca de sus seres queridos.

-Bueno, no tengo un sitio fijo. Voy de torneo en torneo. Tengo equipos en Italia y Alemania y si juego un torneo cerca de allí pues esa semana juego allí. Si no, en otro sitio. No es un sitio o un entrenador fijo. Pero claro que al final como en casa en ningún sitio. Todos los que somos jugadores lo decimos. Cuando llevas una gira de uno o dos meses, lo que quieres es llegar a casa. Aunque no vayas a hacer tampoco nada del otro mundo ya estás en tu casa: tu cama, tu familia y desconectas un poco.