La lluvia marca la primera jornada

La primera jornada del Campeonato de España de tenis estuvo marcada por la lluvia. Los pronósticos del tiempo se cumplieron, por lo que a primera hora de la mañana se aplazaron todos los partidos salvo los dos pendientes de la previa, que se disputaron en el pabellón Matías Prats de la Bola de Oro. A las doce se hizo público que la jornada se iba a retomar en las pistas de la Real Sociedad de Tenis en El Serrallo a partir de las cuatro de la tarde para que se pudieran jugar diez partidos de la primera ronda del cuadro individual femenino. Al final se decidió suspender definitivamente la jornada.

Por tanto, hoy se jugarán los 16 partidos de primera ronda del cuadro individual femenino y la mitad, es decir ocho, del cuadro masculino. La jornada se iniciará a las nueve de la mañana y concluirá sobre las cinco y media de la tarde después de que cada una de las cuatro pistas del torneo (Central, 2, 5 y 6) alberguen cuatro encuentros en el segundo día de competición.

El tenista otureño se mostró muy superior a José Suárez, al que ganó por un doble 6-1

Ayer por la mañana se jugaron los dos únicos partidos pendientes de la fase previa en el pabellón del polideportivo municipal de la Bola de Oro. Carlos Fernández-Espinar derrotó a Miguel Vallejo por 6-4, 3-6 y 7-6 (2). Por su parte, el granadino Manuel Montalvo logró derrotar a José Juárez por un doble 6-1 en poco más de una hora de partido. El tenista de Otura jugó mejor que en la jornada del domingo y sacó provecho a las condiciones de la pista del Pabellón Matías Prats de la Bola de Oro. Montalvo consiguió marcar diferencias desde el principio, con un saque muy sólido y dos roturas sobre el servicio de su rival, lo que lo hizo ponerse de salida con un claro 4-0. En poco más de media hora la primera manga se la apuntó el granadino con un claro 6-1. En el segundo set, Juárez se anotó el primer juego, pero luego vio como el otureño le hacía seis seguidos para cerrar el enfrentamiento con otro 6-1.

A la conclusión del partido, Montalvo destacó que había jugado mejor que el domingo: "La pista me ha ayudado, sin viento, un poco más lenta y me ha dado tiempo a preparar los golpes. También he sacado mejor que en el primer partido". El tenista granadino hizo hincapié en que para él "es un sueño haberme metido en el cuadro final, no me lo creo todavía". Al respecto añadió que "estoy muy contento, he cumplido con el objetivo y ahora a disfrutar, sin presión. Si puedo pasar alguna ronda mejor".

Al final los perdedores de segunda ronda de previa Miguel Vallejo, José Juárez y Álvaro Gutiérrez también han conseguido meterse en el cuadro final.