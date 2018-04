Dos medallas con sabor granadino en Bélgica

Dos terceros puestos fue la cosecha de los jugadores granadinos incluidos en la selección española en el Internacional JOT celebrado en la localidad belga de Edegem para las categorías sub 15 y sub 17. Daniel Franco y Rubén García lograron la medalla de bronce en la competición de dobles sub 15, mientras que el propio Rubén se colgó idéntica presea en el torneo individual, en el que en cuartos de final derrotó al número uno.

Además, también estuvieron en Bélgica Candea Arcos y Salvador Franco, que tuvieron una buena actuación en la categoría sub 17. Todos ellos estuvieron acompañados por Salvador Franco, técnico de la Federación Española de Bádminton, que destacó la buena actuación de sus pupilos en un torneo en el que compitieron casi 250 jugadores.