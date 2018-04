De primero a campeón

La segunda Copa y un factor cancha innecesario

El equipo de Pin finalizó la primera vuelta en la misma posición que va a acabar la segunda, lo que le dio el derecho a jugar la Copa LEB Plata como anfitrión. Fue la segunda final copera de los de Pin y el resultado fue el mismo: el conjunto granadino se proclamó campeón al ganar en un encuentro muy intenso a La Roda por 71-66, un marcador un tanto engañoso porque el título se decidió en la prórroga tras llegar al minuto 40 con empate a 57, al que se llegó, además, con un triple de Alo Marín a falta de medio minuto para la conclusión. En el tiempo añadido no hubo color, pues fue el Covirán el que, apoyado por las más de 6.000 almas que llenaron el Palacio, se mostró más sólido y no dio ninguna opción a los manchegos. Además del trofeo, los nazaríes se hicieron con el factor cancha en el caso de jugar el play off por el título, un comodín que al final no ha hecho falta.