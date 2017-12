Un tapado en el camino

Señaló Pablo Pin al término del choque ante el Agustinos Leclerc que su próximo rival era un equipo del que nadie habla pero muy peligroso. Se trata de Ávila, un conjunto que se encuentra en zona de play off, a dos victorias de los granadinos y que, aunque lo tiene complicado, apurará sus opciones de jugar la Copa LEB Plata.

Para el Covirán, la cita de esta tarde puede ser clave. Si gana, tendrá pie y medio en la Copa, que podría cerrarla el próximo jueves en casa ante Navarra. De perder, seguramente habrá que esperar a la última jornada de la primera vuelta en el que los rojinegros visitan la cancha del filial del Baskonia.

En la instalación abulense se miden los dos equipos con mejor defensa de la categoría Los rojinegros deberán prestar atención a Harold Cazorla, Aramburu y Kyle Hittle

Los duelos directos de esta jornada entre equipos de la zona alta, como el de Albacete con La Roda o Lucentum con Murcia, convierten la decimotercera fecha del calendario en fundamental para no tener que apurar en los dos últimos partidos del año. Los de Pin cuentan con la ventaja del basket average general, el principal factor en caso de empate, por lo que le basta con ganar dos de los tres partidos para asegurarse su participación en la final por primer título de la temporada.

Pero la mejor opción es lograr el primer objetivo del curso por la vía rápida y esa pasa prácticamente por vencer en tierras castellanas. Ávila se encuentra en la séptima posición y llega a la cita muy dolido pues cayó hace siete días con el colista, el Queso Zamorano que no había logrado ni un triunfo hasta la visita del cuadro entrenado por Sergio Jiménez, que ascendió con Araberri a LEB Oro hace dos temporadas. Tras la salida de David Mangas, el cuadro abulense, un habitual de los play off que ya eliminara al Covirán hace dos temporadas, ha formado una plantilla completamente nueva en la que no continúa ningún integrante de la pasada campaña.

En ella, destacan tres jugadores que son los que asumen la responsabilidad en ataque. Se trata del base Harold Cazorla, internacional por Venezuela, de poca estatura pero habilidoso con el balón y que pasa por ser el cuarto mejor asistente de la competición. Junto a él, el máximo anotador de Ávila es Jon Ander Aramburu, un cuatro con mucha experiencia en la categoría que llega de Alicante y está cuajando una gran temporada. La tercera pieza es el joven alero norteamericano Kyle Hittle, con buenos porcentajes en tiros de dos y ex compañero de Devin Wright en Orense la pasada campaña en LEB Oro. Además, Sergio Jiménez cuenta con un bosnio, un irlandés y un danés, que le dan un toque exótico a un plantel que cuenta con un 2,15 como es el center Sidnei de Santana, su máximo reboteador y un jugador que intimida en la zona.

El buen momento del Covirán, que suma cuatro victorias seguidas, debe de prolongarse en una cancha en la que ha caído en dos de las tres veces que la ha visitado, ambas de manera seguidas. El estado de forma de Wright, MVP de la pasada jornada, la regularidad de Eloy Almazán y Alejandro Bortolussi y el cada vez más adaptado Alo Marín han de ser los pilares para que los rojinegros se traigan un triunfo en una cita entre dos equipos que van muy bien al rebote. Un aspecto clave que los nazaríes dominan cada jornada y que en este partido tendrán que desdoblarse al igual que el pasado sábado pues el técnico tiene la duda de Ferrán Torres, que se lesionó en el calentamiento ante Agustinos y al que sus molestias en el aductor le han impedido trabajar con normalidad durante la semana. Además, Manu Rodríguez ha estado entre algodones aunque todo hace indicar que jugará en un partido trampa ante el tapado de la categoría.