Una vez más, a volver a remar

Si algo ha demostrado el Covirán Granada en la presente temporada es su capacidad para levantarse tras recibir un duro golpe. Lo hizo en la primera vuelta tras caer de manera consecutiva ante La Roda y Murcia venciendo a Albacete a domicilio, o tras perder en casa de manera clara ante Alicante ganando en canchas tan complicadas como Morón y Hospitalet.

Hoy, los de Pablo Pin tienen una nueva cita para demostrar que lo que ocurrió el pasado fin de semana en Murcia fue un accidente. Aunque ya no depende de sí mismo para ascender de manera directa a LEB Oro pues Alicante le ganó los dos partidos y en caso de empate, como ocurre en la actualidad, la plaza sería para la escuadra levantina, en siete jornadas pueden pasar muchas cosas. Entre otras, el enfrentamiento directo entre La Roda y Alicante. Por tanto, las alarmas no deben encenderse pero sí ser conscientes que el margen de error cada vez es menor. Para empezar, los rojinegros tienen que seguir firmes en el Palacio de Deportes y sacar adelante las cuatro citas que le restan porque, eso sí, de caer en casa, el ascenso sí que se tornará muy complicado. Habría que intentarlo en los play off donde tendrán el factor cancha a su favor por lograr la Copa LEB Plata y que se podrían asegurar de ganar hoy.

La mayor preocupación de Pin es Covington, máximo anotador de la categoría

Será Albacete el que visite esta tarde la instalación del Zaidín, un rival que cuenta con dos victorias menos que los nazaríes y que, en caso de perder, tendría que comenzar a pensar en buscar la mejor posición posible de cara a la primera ronda de play off. En un encuentro que tendrá un buen ambiente en la grada tras el acuerdo con el Granada CF para que sus abonados y aficionados puedan ver el choque por tan sólo 5 euros, el Covirán debe olvidar su mal partido en tierras murcianas con un triunfo ante un equipo que estuvo de líder tres jornadas, de la séptima a la novena, justo hasta que los rojinegros visitaron el Pabellón de El Parque de donde se llevaron la victoria por 65-77. De hecho, a partir de ahí acumularon siete victorias hasta el final de la primera vuelta, logro que de repetir hará, con casi total seguridad, que la temporada que viene se juegue en LEB Oro.

Al Palacio llega un conjunto que suma dos victorias seguidas, como casi todos, pues se ha medido a los dos últimos clasificados en los últimos quince días. Con 15 triunfos y ocho derrotas, la plantilla que dirige Alfredo Gálvez ha sido capaz de ganar a equipos como Murcia o Navarra a domicilio, o Alicante en casa. La estabilidad ha sido la nota predominante del cuadro albaceteño, que no ha sufrido cambios en su plantilla en toda la temporada.

Varias son las preocupaciones del cuerpo técnico rojinegro y la primera se llama Garret Covington. El escolta procedente de Western Illinois University es el máximo anotador de la categoría con una media de casi 19 puntos por partido, siendo una amenaza constante en el exterior. Reducir su caudal ofensivo será clave y en ese aspecto el trabajo de desgaste de hombres como Germán Martínez o Alo Marín e incluso Manu Rodríguez a buen seguro que pasará por ser un aspecto importante.

Además, el pívot de Sierra Leona Tunde Olumuyiwa está cuajando una gran temporada con un 65,2% de acierto en tiros de dos, lo que unido a la buena dirección de Javi Marín y los buenos porcentajes desde más allá de 6,75 de Uge Gómez y Tyler Livingston, han hecho que los albaceteños sean un conjunto muy difícil de batir.

Para ganar, el Covirán debe tomar como ejemplo el último encuentro en casa ante La Roda, empezando por mejorar los porcentajes en el tiro. En Murcia tuvieron una vez más un paupérrimo 20% en triples pero es que además se fallaron doce tiros libres y con esos datos es casi imposible vencer un partido.

Hombres como Manu Rodríguez, que ha bajado sus prestaciones ofensivas en las últimas semanas quizá marcado por sus molestias en el hombro, o Eloy Almazán deben dar un paso adelante. Con Wright y De Cobos como principales armas ofensivas, si la dupla de exterior funciona, el Covirán aumenta sus opciones de vencer. Una semana más, la defensa y el rebote deben ser la base para sumar la decimoctava victoria de la temporada. Alicante al término del primer cuarto de su partido en Hospitalet conocerá el resultado de los granadinos y La Roda juega a la misma hora en Plasencia, dos salidas complicadas para los rivales directos por el ascenso aunque si no se gana, de nada servirá hacer cábalas.