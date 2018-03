La Aemet cobrará 50 euros a las cofradías que soliciten pronósticos detallados

A partir de esta Semana Santa, las cofradías tendrán que pagar 50 euros a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) si quieren recibir un pronóstico pormenorizado sobre el tiempo que hará durante sus estaciones de penitencia. La Agencia se ajusta a una resolución de 30 de diciembre de 2015, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de enero de 2016, por la que se establecen los precios públicos que han de regir la prestación de servicios meteorológicos y climatológicos.

Según fuentes de la Aemet, hasta ahora esta orden no había afectado a las cofradías al no saber este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dónde clasificarlas; es decir, no tenían claro si eran entidades públicas o privadas. Tras una consulta a la Abogacía del Estado, ésta concluyó en mayo de 2017 que las hermandades son organizaciones privadas y, por lo tanto, deben ceñirse a los precios públicos de la citada resolución.

La tarifa incluye 14 euros por suministro de información y 36,46 por el trabajo del personal

La medida afectará a las cofradías de toda España aunque el revuelo ha sido mayor en Andalucía y en Castilla y León, donde los desfiles procesionales tienen mayor tradición. En Granada atañe a las hermandades de penitencia que pasan por carrera oficial, a las que hay que sumar las que procesionan fuera de la Semana Santa, aunque a día de ayer no habían recibido ningún comunicado de la Aemet para informarles de esta orden.

Desde la Aemet manifestaron que siempre han atendido a las cofradías de toda España "por encima de nuestras posibilidades", incluso aumentando la dotación de personal y doblando turnos. Su trabajo tiene varias vertientes; por una parte la de atención a instituciones públicas y a la sociedad en general mediante la emisión de avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de las personas y a los bienes materiales y, por otra, la realización de servicios de valor añadido y actividades de consultoría meteorológica y climatológica que demanden entidades públicas o privadas, empresas y particulares para satisfacer sus necesidades específicas. En este último apartado es donde se engloban las cofradías.

Ahora, "de modo proactivo" la Aemet ha enviado una carta a las hermandades que tiene en su base de datos (las que han realizado consulta alguna vez) para informarles sobre esta medida para que esté prevenidas de cara a la próxima Semana Santa, para la que faltan 24 días.

"Lo que se cobra no es la consulta", aseveran desde la Aemet, y explican que la tarifa que tendrán que pagar las cofradías será por las horas de trabajo que dedican los técnicos del organismo a estudiar cada caso solicitado. En este sentido, y siempre ciñéndose a los precios públicos, la media hora de trabajo de una persona en la Agencia para solucionar una consulta se cobrará a 36,46 euros sin IVA, a los que hay que sumar 14 euros al día por el suministro de información (si es para varios días serán diez euros). Esto hace un total de 50,46 euros sin IVA. Se trata de "contraprestaciones pecuniarias" por el trabajo realizado desde la Agencia, aseveran desde el organismo.

En conclusión, el importe del servicio se obtiene sumando a las tarifas estipuladas el coste de gestión, calculado según el tiempo del personal requerido para la obtención de la información solicitada y el coste del suministro por los medios establecidos.