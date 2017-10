C's pide que no se duplique las funciones de Gesga con otro organismo

La concejal del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada María del Mar Sánchez criticó ayer la propuesta de cambio de organigrama de GEGSA que ha realizado el equipo de gobierno ya que, según señaló, "supone una resta de competencias a la empresa pública en todo lo relacionado con el ámbito de la cultura" y podría conllevar la necesaria creación de una nueva estructura para atender la gestión de espacios municipales como el Auditorio Manuel de Falla, la Huerta de San Vicente o el Teatro Isabel la Católica.

"No asegura un abaratamiento real de los gastos de GEGSA, y más aún cuando no sabemos cuáles van a ser las funciones de la empresa, ya que está sobre la mesa que la encomienda de gestión vuelva a la concejalía de Cultura. Este asunto nos preocupa y hemos pedido informes para asegurarnos de que dicho cambio no afectará al servicio público ni a la gestión que, en cuanto a Cultura, presta el Ayuntamiento", añadió Sánchez, quien ha alertado del riesgo de la creación de un "chiringuito paralelo".

La edil de Ciudadanos ha defendido así su voto contrario al organigrama en el último consejo de administración de GEGSA, donde puso de manifiesto que la propuesta de nueva estructura no procedía si aún no se había decidido si la encomienda de gestión volvía o no a la concejalía.