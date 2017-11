Educación anuncia 12.603 plazas de docente para los próximos tres años

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya, anunció ayer en Granada que se convocarán 12.603 plazas de docente entre todas las etapas educativas en los próximos tres años. A esta cifra hay que sumar el número de docentes que, anualmente, dejarán sus plazas vacantes y que se convocarán en las sucesivas oposiciones, a razón de más de 2.400 plazas por año. Gaya hizo este anuncio ayer antes de asistir al pleno del Consejo Escolar de Andalucía, que tiene su sede en Granada.

La consejera recordó que se ha firmado un acuerdo con las organizaciones sindicales y que la Junta "debemos de sacar" un 90% de las plazas ocupadas por interinos en un plazo de tres años. Esa oferta global se sumará a la que la Consejería debe hacer para cubrir la tasa de reposición. Queda por cerrar el modo de acceso, indicó Gaya, que recalcó la diferencia de posición entre el Ministerio de Educación y los interinos. "El Ministerio parece que no está por la labor" de entrar el reformas exigidas por los interinos, como que las pruebas no sean eliminatorias. "Apoyamos las tesis del colectivo, que las pruebas no sean eliminatorias, pero que haya que sacar un cinco", y que se tenga más peso la experiencia docente.

El desglose de las plazas por etapas educativas y convocatorias -el próximo verano se prevé que haya oposiciones del cuerpo de profesores de Secundaria, FP y Escuela Oficial de Idiomas - se va a negociar en mesa sectorial, indicó Gaya, que sí adelantó que "van a ser muchas". "Partimos de la tesis que los dos primeros años -las convocatorias de 2018 y la próxima de 2019- sean el mayor número de plazas", en previsión de que el Ministerio cambie los temarios, algo que se prevé para 2019.

Antes de acceder al pleno del Consejo Escolar, la conseja atendió a miembros del sindicato Ustea, que exigían estabilidad para los interinos y tachaban de "ERE encubierto" las oposiciones. También se personó en la convocatoria un grupo de alumnos del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, que sufre problemas con la calefacción y la suspensión de algunas clases desde mediados de mes por el frío. "Se va a cambiar la caldera" del edificio principal, indicó la consejera, que también reconoció "informaciones contradictorias" sobre la situación del sistema de climatización del Auditorio, donde no se dan clases por el frío y que, según los alumnos, requiere de 55.000 euros para su arreglo. "Los técnicos dicen que la bomba de calor sí funciona, pero estamos acometiendo" las reformas necesarias. Sobre las cuatro vacante sin cubrir desde el inicio del curso en el mismo Conservatorio, Gaya adelantó que los profesores se incorporarán esta misma semana.

Los alumnos comunicaron que las obras de sustitución de la caldera -con un importe de 40.000 euros- ya se han adjudicado y que se ha comenzado la limpieza del sótano y el desmontaje de la máquina. Mientras, "se ha realizado una reparación provisional" de la máquina que climatiza el Auditorio para "calentar de forma excepcional" la sala una hora antes del inicio de las clases pero "sin garantías de duración y eficacia en el tiempo" de este arreglo.