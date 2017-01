Emasagra recomienda proteger las tuberías y los contadores ante el riesgo de congelación

Ante la ola de frío que azota Granada y la bajada brusca de las temperaturas Emasagra ha iniciado, como en años anteriores, una campaña informativa para evitar episodios y riesgos de congelación especialmente en contadores y tuberías. En concreto, la compañía ha lanzado una serie de consejos como el de proteger con material aislante térmico esas instalaciones, así como revisar los tejados y las bajantes para que no haya atranques en las canalizaciones de las viviendas ni se acumule nieve en caso de tormenta.

La empresa, que desarrollará su campaña en prensa y en redes sociales, también aconseja dejar los grifos con un goteo mínimo -ligeramente abiertos-, poner la calefacción al mínimo si se va salir de casa o rebajar la presión de los circuitos de agua; y aislar los calentadores y calderas exteriores en zonas rurales.

Además es recomendable estar al tanto de las previsiones del tiempo y desconectar los aparatos eléctricos que no estén en uso. No obstante si, inevitablemente, las tuberías se congelan y los grifos no arrojan caudal alguno puede utilizarse un sencillo secador de pelo y aplicarlo sobre la instalación afectada. Y si además, la tubería revienta por el frío, hay que cerrar la llave de paso del agua caliente, envolver la conducción con material impermeable, almacenar agua por si es necesaria y ponerse en manos de profesionales de la fontanería. En viviendas unifamiliares y en tramos de fuertes heladas, hay que, siempre que sea posible, vaciar los conductos de agua en el jardín a través de una boca de riego.

La compañía dispone de dos líneas gratuitas de teléfonos: el 900 242220 (la línea de atención al cliente de lunes a viernes de 8:00 a 21:00) y la 900 444342 para urgencias y averías del suministro (24 horas activa).