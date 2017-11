Granada-Motril: un viaje en tren de 25 minutos

Antonio Jara, presidente de CajaGranada Fundación, se retrotrae a Felipe IV para situar el momento en el que la capital y la Costa se dieron la espalda, cuando el monarca concedió el título de ciudad a Motril especificando que, de ahí en adelante, tendría que andar "perpetuamente y para siempre" separada de Granada. Contra esta 'maldición histórica' se rebela el Foro Granada-Motril que ayer celebró su segundo encuentro en la sede de la Autoridad Portuaria para radiografiar la situación actual y desarrollar estrategias conjuntas para desarrollar el potencial de ambos territorios. La conclusión más nítida fue la necesidad de conectar por tren Granada con el Puerto de Motril, una alternativa más sostenible y eficiente que la conexión de la Costa con el Corredor Mediterráneo a través de Almería. También necesaria si se concretan las canalizaciones de la presa de Rules, como avanzó el subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes, lo que supondría un boom sin precedentes del sector hortofrutícola que se canalizaría a través de esta infraestructura.

Fueron las conclusiones de la jornada organizada por los ayuntamientos de Granada y Motril y la Autoridad Portuaria, en las que ahondó José Antonio Sebastián, director de Seguridad en Circulación de la empresa ferroviaria Transitia Rail, que estimó esta inversión en unos 400 millones de euros y que, en la práctica, supondría unir Granada con Motril en apenas 25 minutos. "Entre el 66 y el 70% de las mercancías que se transportan por ferrocarril en España tienen su origen o su destino en un puerto, por lo que la conclusión es que si Motril no tiene ferrocarril no tiene mercado", destacó el representante de la empresa dedicada al transporte de mercancías, que apuntó que el Puerto de Barcelona ha experimentado en el último año un crecimiento del 27% en su tráfico comercial por tren. En este sentido, José Antonio Sebastián alertó de que, recientemente, recibió la llamada de empresas granadinas que trabajan en el Puerto de Motril que llevan "graneles y minerales" preguntando si era posible buscar ubicaciones alternativas mientras no esté en funcionamiento una línea de tren entre Granada y la Costa. "Es imprescindible para el desarrollo económico y turístico", señaló para apuntar que un ferrocarril "de vía única" sería suficiente para unir los 60 kilómetros que separan el Puerto de la capital y salvar los 700 kilómetros de desnivel. "Es una inversión relativamente asequible, con las locomotoras que tenemos los operadores privados podríamos salir con 1.300 toneladas del Puerto, lo que serían unos 40 camiones", apuntó para denunciar a continuación que, si no se acomete esta obra, Motril será el único puerto del Corredor Mediterráneo sin salida por tren.

Entre otras medidas, las instituciones y los empresarios acordaron colaborar en la creación de un espacio logístico de empresas entre el Parque Tecnológico de la Salud de Granada (PTS) y el espacio industrial del Puerto y promover planes de promoción turística conjunta Granada-Costa con especial atención al turismo de cruceros y de congresos, punto en el que Eva Garde, directora de marketing de Granada Convention Bureau, subrayó que el turismo cultural deja en Andalucía 452 millones anuales.

Durante el foro, el director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UGR, Jesús Banqueri, adelantó que la Universidad instalará el Aula del Mar en la Costa de Granada, con una sede permanente en el puerto de Motril para favorecer la divulgación e investigación, así como la colaboración conjunta en los festivales de Música y Danza de Granada, el del Tango o el de Cines del Sur.

La elaboración de un estudio por parte de la Universidad para detectar potencialidades del eje Granada-Motril y la realización de programas turísticos conjuntos basados en el patrimonio industrial de Motril fueron otras de las propuestas de este foro, en el que participaron el alcalde de Granada, Francisco Cuenca; la alcaldesa de Motril, Flor Almón; el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Álvarez de la Chica; el subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes; la delegada de Gobierno de la Junta, Sandra García; el vicepresidente de la Diputación, Pedro Fernández; Antonio Jara, presidente de CajaGranada Fundación; la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino; Jesús García, gerente del grupo La Caña; y Emilio Palomar, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Asegra.

La incorporación de Granada a Motrilport o un clúster de empresas son otras de las iniciativas que surgieron de la cumbre Granada-Motril que intenta dejar en papel mojado el edicto de Felipe IV de 1657.