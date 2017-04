Granada, ciudad sitiada

Quien esta tarde quiera coger el tren para pasar el fin de semana en Madrid tendrá que empezar subiéndose al autobús en la Avenida de los Andaluces. El que parte a las 14:45 ya estaba completo ayer a mediodía, así que aún podrían quedar plazas para el de las 17:30, que en clase turista tiene un precio de 92,90 euros. El autobús le dejará en la estación de Santa Ana en Antequera, donde cogerá el AVE para llegar a Atocha a las 21:45, justo 4 horas y quince minutos desde que partió de Granada. Es el tortuoso itinerario que desde hace dos años tienen que hacer los granadinos que quieren viajar en tren a Madrid, 731 días de un aislamiento ferroviario que se unen a los continuos retrasos en las fechas fijadas para la llegada del AVE. Si se cumplen las previsiones más optimistas, lo que supone acabar las obras en noviembre para que la alta velocidad llegue a Granada en marzo después del pertinente periodo de pruebas, se cumplirán casi tres años sin trenes. El plazo es inamovible porque el Gobierno ha descartado reiteradamente la reconexión ferroviaria de Granada a través de Moreda y el Ministerio de Fomento lo fía todo a la llegada del AVE, que entrará en la ciudad en superficie dentro de un año, frenando en Loja por discurrir este tramo de 23 kilómetros por una vía de una dirección diseñada para el paso de la alta velocidad y los trenes convencionales. Las plataformas ciudadanas Marea Amarilla y Granada En Marcha piden, con motivo del segundo aniversario del aislamiento ferroviario, la reconexión inmediata por Moreda y Linares- Baeza, tanto con Madrid como con Barcelona. "Granada no puede estar ni un día más sin trenes. Esta situación tiene unos responsables, primero el ministro y luego tanto el secretario de Estado de Infraestructuras como el secretario general de Infraestructuras. Exigimos de forma inmediata su cese o dimisión por la incompetencia demostrada, así como la de todos los responsables del aislamiento ferroviario de Granada", señalan desde los movimientos ciudadanos que ya se han lanzado a la calle hasta en tres ocasiones para protestar por lo que califican de "vergüenza nacional". También exigen la licitación inmediata de los tramos de la variante sur de Loja, a lo que alude una partida 'fantasma' de los Presupuestos Generales del Estado presentados el martes pasado. En el epígrafe 'Integración del ferrocarril en Granada' aparece un presupuesto de un millón de euros para el soterramiento, además de un total de 120 millones para este concepto hasta 2019. Pero en la casilla del año 2025 aparece una cifra de 525 millones, que desde el PP aseguran que refleja el "compromiso político" para ejecutar la variante de Loja en los próximos años, aunque no aparece de forma expresa en ningún documento. En la presentación de los presupuestos hace tres días, ni siquiera la diputada Concha de Santa Ana (PP), portavoz de adjunta en la Comisión de Infraestructuras del grupo parlamentario popular, tenía conocimiento de esta partida fantasma. La diputada en el Congreso Elvira Ramón (PSOE) señaló ayer que "las declaraciones de intenciones que no tienen reflejo presupuestario no tienen a estas alturas credibilidad ninguna". "Mucho nos tememos", añadió, "que si este anuncio no se ha producido antes sea una cortina de humo para tapar que esta provincia cumple dos años de aislamiento ferroviario". Una situación de incomunicación "vergonzosa e insoportable que sería impensable que sucediera en cualquier otra provincia de España. Granada es la única provincia la que a día de hoy no se puede llegar por tren", denunció.

Por su parte, Carlos Rojas, portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, defendió ayer que la segunda fase de la alta velocidad, que contempla la variante de Loja y el soterramiento a su llegada a la capital, también cuentan con partidas económicas en los presupuestos estatales. "Va a ser muy complicado para el resto de fuerzas políticas decir que no a este compromiso del Gobierno central, porque si votan en contra de los presupuestos estarán votando en contra de que el AVE llegue a Granada este año y estarán votando en contra del soterramiento y de la variante", señaló Rojas Y desde Podemos Granada, estos dos años han dejado perdidas en todos los niveles, no solo turísticas, también en el sector comercial y productivo de la provincia. "Más de cuatro congresos al año pierde la UGR", señalan desde la formación morada.

Al hilo, las plataformas señalan que existe un agravio comparativo "mayúsculo" con otras provincias en cuanto a proyecto de gasto pasado y de futuro. "Véanse los 6.000 millones invertidos en ferrocarril en Galicia, los 4.000 millones prometidos a Cataluña en los presupuestos próximos, los 450 millones prometidos para la integración del ferrocarril en Bilbao y Vitoria...".

Tras dos años sin movimiento en los andenes, solicitan el soterramiento desde la Barriada de Bobadilla hasta Estación de Andaluces, como estaba proyectado desde el año 2008, con la realización de la Variante de Moreda "para poder vertebrar e integrar las barriadas adyacentes al entorno de las obras, caso de Chana, Rosaleda, Pajaritos, Ronda o Caleta. En su lista de agravios también está el 'olvido' del Corredor del Mediterráneo, así como la recuperación de la línea Guadix-Baza-Almendricos, sin que sea esta "petición excluyente" con el corredor central de Barcelona-Zaragoza-Madrid, imprescindible" para el desarrollo de esta provincia y de toda Andalucía Oriental. "De nuevo, el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, se mofa de Granada con la última propuesta para soterrar a la entrada de Granada, ni queremos superficie ni queremos rampas", defienden desde Marea Amarilla y Granada En Marcha

Incluso exigen la paralización inmediata de las obras que se realizan en Loja, que cuentan con un presupuesto de 126,7 millones de euros para este año y que, si se cumplen las previsiones, será el empujón final para que el AVE entre en Granada dentro de un año. En este sentido, su "temor" es que esta solución provisional acabe eternizándose en el tiempo.

El sitio a Bizancio entre el 193 y el 196 figura entre los más largos de la historia. El de Granada cumple dos años y habrá un tercero... Si se cumplen las previsiones del Gobierno.