Granada empieza a saldar sus 'deudas'con el poeta. El Ayuntamiento presentó ayer un amplio programa de actividades con el objetivo de celebrar por primera vez el Año Lorca. "Esta ciudad tiene una deuda con él", reconoció el alcalde, Francisco Cuenca. La elaboración y puesta en marcha del programa, que homenajeará la vida, obra y legado del autor de El Público durante todo el año en la ciudad, coincide con dos efemérides cruciales: el 120 aniversario del nacimiento del escritor en Fuente Vaqueros y los 100 años que se cumplen de la publicación de su primera obra, titulada Impresiones y paisajes. "Asociar Granada al nombre del poeta dará un tirón a la candidatura a la que se presenta esta ciudad como capital cultural europea para 2031", afirmó Cuenca antes de presentar las líneas de actuación del proyecto, que le brindará a Lorca el reconocimiento que Málaga le ha dedicado a Picasso y Sevilla a Murillo.

Para Cuenca, el hecho de que 2018 sea Año Lorca no sólo supone que Granada va a contar por fin con el legado de su poeta más universal, sino que la ciudad se va a impregnar durante doce meses de poesía, exposiciones, cine, música o literatura; todo ello ligado a la figura y la obra del poeta granadino, eje central y aglutinador de una amplia programación cultural con la que la ciudad aspira a ser referente nacional.

El año lorquiano arranca con la inauguración de la muestra 'Una habitación propia' en el Centro LorcaSánchez-Montes está rodando un documental sobre la gestación del primer libro del poeta

Tras presentar la imagen conmemorativa del Año Lorca, el alcalde desgranó las tres principales líneas de trabajo que el Consistorio ha iniciado para la puesta en marcha del proyecto, que giran en torno a las actividades previstas con la llegada del legado, otras relacionadas con el 120 aniversario de su nacimiento y, por último, la programación elaborada con motivo del centenario de Impresiones y paisajes. La celebración del año lorquiano arrancará con la inauguración de una muestra correspondiente con la primera parte del legado, que llegará "entre febrero y marzo", precisó el alcalde. Una habitación propia. Federico Gracia Lorca en la Residencia de Estudiantes, 1919-1936 es el título de la exposición, que hace un guiño al texto que escribió Virginia Woolf sobre la necesidad de tener una habitación propia para escribir, con motivo del próximo traslado de los archivos del poeta de la Residencia de Estudiantes de Madrid, que custodia este legado desde 1986, al Centro Lorca, construido hace dos años y medio con ese fin. La muestra comprende una serie de manuscritos, cartas, fotografías, dibujos y pinturas pertenecientes al dramaturgo granadino, entre las que se encuentra también vestuario utilizado por la compañía La Barraca.

Según lo previsto, el resto del legado se completará antes de que concluya el primer semestre del año, recordó el alcalde, quien precisó que de las labores de seguimiento para que se cumpla lo acordado se encargará una comisión integrada por técnicos y por representantes de las instituciones que conforman el consorcio -Ministerio de Cultura, Diputación, Ayuntamiento y Fundación Lorca-.

Dentro de los actos previstos con motivo del 120 aniversario del nacimiento del autor de Yerma, se está trabajando en el proyecto de las Rutas Lorquianas en Granada -ideada por la Diputación-, con el que se pretende reconocer los espacios de la ciudad que tuvieron influencia en la vida y la obra del escritor. Tras manifestar su extrañeza por el hecho de que Granada no haya estado incluida en las rutas lorquianas, Cuenca explicó que se está llevando a cabo la identificación de sitios vinculados al poeta, en los que se instalará una señalética con una reseña histórica sobre las razones de esta vinculación. Se recogen, entre otros, espacios como la Huerta de San Vicente, el Parque García Lorca, Acera del Casino, la imprenta de calle Mesones, el edificio de los Rosales donde fue detenido o la facultad de Derecho.

El ayuntamiento también anunció que se publicará una reedición especial de Impresiones y paisajes, para lo que ya se ha contactado con una editorial. "Amigo lector: si lees entero este libro, notarás en él una cierta vaguedad y una cierta melancolía. Verás cómo pasan cosas y cosas siempre retratadas con amargura, interpretadas con tristeza. Todas las escenas que desfilan por estas páginas son una interpretación de recuerdos, de paisajes, de figuras", explicaba el propio Lorca en el prólogo de la que fue su primera obra. Es destacable, señaló Cuenca, que la imagen de la portada del libro está basada en la obra de otro artista granadino, Ismael de la Serna, pintor de vanguardia en los años 20, que también tuvo que irse fuera y que ocupará un destacado lugar en el centenario.

Aunque el alcalde aseguró que el Ayuntamiento irá informando sobre detalles más concretos de las actividades prevista en el Año Lorca, ayer se avanzó que ya se está trabajando en un documental sobre la gestación de Impresiones y paisajes y lo que ha significado este libro en la vida del autor. El audiovisual, dirigido por el cineasta y guionista granadino José Sánchez-Montes, retratará a su vez la ciudad y el ambiente cultural que se respiraba en ella durante aquella época. También el mundo académico estará muy presente con charlas y conferencias que buscan poner en valor lo que significó este libro en la historia de la Granada literaria. No faltarán las actividades didácticas dirigidas al público infantil.

La celebración del año Lorca puede suponer un tirón no sólo para la candidatura a la capitalidad cultural europea, sino un aliciente económico y turístico. Trinitario Betoret, presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, así lo cree: "Si se hace una buena campaña de promoción se puede generar un impacto económico turístico brutal, pero hay que hacerlo bien y contando con todos los sectores". La figura del dramaturgo, afirmó Betoret, "no está nada rentabilizada. Hay ciudades europeas que viven en torno a una gran figura de la literatura o del teatro. Nosotros no lo hemos hecho". El presidente de los empresarios turísticos grandainos mencionó el caso de Picasso y Málaga: "El pintor lo que hace es relanzar una posición de oferta museística que esta ciudad ha trabajado muy bien. Hablamos de un plan que se gestó hace 12 años. Aquí no hay un concepto claro de hacia donde quieren llevar la figura del dramaturgo". Por ahora, el Año Lorca parece indicar que Granada salda parte de sus 'deudas' con el poeta.