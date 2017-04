"A Granada le falta políticos con peso en la política nacional"

Miguel Ríos siempre vuelve a Granada. Vuelve cuando lo llama la Universidad (de la que es doctor honoris causa) para inaugurar el Departamento de Historias y Ciencias en el Campus de la Cartuja, vuelve cuando un colectivo ciudadano lo reclama para reivindicar esas infraestructuras que nos faltan. Vuelve cuando cualquier asociación de marginados quiere que le ayude a concienciar a los ciudadanos de su problema. Si algo tiene este cantante es que está muy pendiente de lo que pasa en la ciudad en la que ha nacido. Implicando en las raíces que lo sostienen en la vida, jamás olvida su humilde pasado ni su condición social. En algún sitio he dicho que Miguel Ríos se caracteriza por decir lo que piensa y por hablar rotundamente. Y que Miguel Ríos tiene un sólido prestigio de cantante hecho a base de horas de escenario. Ese escenario que él ha llamado de diferentes maneras: el estanque de Narciso, la tabla de salvación, el potro del placer, el emocionódromo… Su libro en el que cuenta su vida -un claro ejemplo de lo que es la realización personal- va ya por la segunda edición y se siente emocionado por ello. Veamos.

-¿Cómo estás, Miguel?

-Acabo de participar en un Congreso sobre la Felicidad. No puedo estar más positivo.

n

-Bienvenido a esta entrevista.

-Gracias.

-Nos has deseando tú tanto la bienvenida que debes tener complejo de felpudo.

-Jajajaja. Es verdad. Tengo ese complejo.

-¿Cuándo vuelves a Granada?

-Siempre que miro hacia el sur.

-¿En qué andas metido ahora?

-En arreglos sinfónicos y en el carpe diem.

-El otro día en una conferencia dije que el mismo día que se inauguraba la Facultad de Medicina de Granada tú estabas naciendo. ¿Lo sabías?

-No dejo de leer tu blog y tu columna. Pero no lo sabía, y mira que he pasado veces por la puerta...

n

-No lo puse en el blog. Fue en una charla en la Madraza. La Facultad de Medicina se inauguró el 7 de junio de 1944.

-Sí, ese día inauguré yo mi vida.

-¿Cómo va tu libro 'Cosas que nunca quise contarte'?

-Está en la segunda edición y a mí me sabe a gloria.

-¿Algunos granadinos te han dicho que se han visto reconocidos o te han reprochado algo de lo que cuentas en el libro?

-De la gente que hablo en esa autobiografía, lo hago con nombre y apellidos. Tengo pocos enemigos...

-¿Has visto qué pena lo del Granada C.F? Vamos a segunda.

-Pues sí. ¡Vaya putada! Por desgracia, en estos tiempos, el fútbol es la medida de todas las cosas.

-Tenemos un presidente chino, un entrenador italiano y jugadores de trece países diferentes.

-Puede que seamos un ejemplo como ciudad de acogida de peloteros medio anónimos. El verdadero drama está en el puerto de Motril.

-¿En los inmigrantes que vienen sin nada?

-Claro. Lo que debe preocuparnos es esa legión de personas hambrientas que llegan a un sitio en el que creen que hay una vida mejor.

n

-¿Y seguimos sin AVE?

-Eso sí que es una ignominia imperdonable. Aquí vivimos siempre en la provisionalidad.

-Menos mal que los internautas están diciendo que Granada es la capital más bonita de España.

-Granada tiene una legión de fans desde hace siglos. Su belleza es legendaria e incuestionable.

-¿Qué crees tú, Miguel, que le falta a Granada?

-Ciudadanos críticos y políticos con peso en la política nacional.

-Yo también creo que la mayoría de los políticos que hemos tenido han impuesto las necesidades de sus partidos a las necesidades de la ciudad.

-Pues en eso estamos de acuerdo. Políticamente Granada es una ciudad terminal y no una ciudad cabecera.

-¿Y qué crees que le sobra?

-El olor rancio de ciertas tradiciones y el monocultivo del turismo.

-¿Tú eres de comer de tapas o de restaurantes?

-Hombre, yo ya estoy más para sopitas y frugalidades.

-El Gobierno sigue sin ayudar a los creadores.

-El Gobierno solo ayuda a un pequeño grupo de feligreses devotos de los paraísos fiscales y al gran capital.

-En la última entrevista que te hice dijiste que como esto siga así los creadores tendrán que pagar por trabajar.

-Claro. Llegaremos eso, seguro.

-Y dijiste que ser músico en España es como una travesía por el desierto.

-Por supuesto, aunque existen oasis como Granada. Por desgracia, la sequía abarca a todas las disciplinas artísticas.

-Tu hija te ha seguido los pasos como cantante de rock. ¿Le has aconsejado alguna vez que no lo haga?

-A los hijos es mejor animarlos en la búsqueda de la felicidad, en la certeza de que aconsejar es una fea costumbre.

-Tienes la medalla de la ciudad y eres doctor honoris causa por la Universidad. Creo que Granada se ha portado bien contigo, ¿no?

-Granada y los granadinos me han dado mucho más de lo que creo merecer. Nací para querer y ser querido. Mi barrio fue mi primer banco de pruebas.

-Miguel, ¿crees que has dejado algo pendiente en la vida?

-Supongo que muchas cosas, pero no soy tan ambicioso como para no dejar ninguna asignatura pendiente.

-Cuando te veo por la tele no te veo mayor, te veo eterno.

-¡Qué buen amigo eres!

