IU pide al alcalde que no 'maquille' la situación económica

Al portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, no le salen las cuentas. El edil cree que el equipo de Gobierno ha hecho una auténtica operación de maquillaje para demostrar que la gestión económica que está llevando a cabo está saneando las arcas municipales. "Desde IU queremos pedir al alcalde y al concejal de Economía que no den una situación irreal de las cuentas ni armas a quienes no quieren adoptar medidas estructurales", enfatiza Puentedura poniendo en duda la reducción del remanente negativo de tesorería anunciada por el partido socialista.

Según explicó a este diario el edil, si ha bajado de 61 a 51 millones no es por una mejora de la gestión presupuestaria sino por una "disposición adicional de los presupuestos generales del Estado que convierte las operaciones de crédito a corto plazo en operaciones a largo plazo". De esta forma, añade el edil, "lo que debería amortizarse en el ejercicio de año pasa a cinco" y, por tanto, son más de 25 millones de euros que no entran en esta cuenta que siguen suponiendo una deuda y que no hacen desaparecer el agujero económico. "Si lo separásemos estaríamos hablando de 15 millones de euros que ha empeorado la situación económica por el aumento de facturas sin pagar", destaca Puentedura tras recordar que la deuda a proveedores ha pasado de 60 a 70 millones. A nivel global, cifra la deuda en 300 millones.