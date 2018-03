Jornadas a cuarenta grados cuando sobran aparcamientos

Trabajadores del servicio ORA y de la grúa municipal acompañaron ayer al portavoz de IU, Francisco Puentedura para denunciar su situación. Según detalló el presidente del comité de empresa, Manuel Cantarero, lo que reclaman es una mejora en la Ordenanza ya que están teniendo muchos problemas con los tres colores que hay en Granada: rojo, verde y azul. El problema es que los usuarios no hacen bien las distinciones y, por ejemplo, sacan un ticket de zona azul para aparcar en la roja (que tienen distintas posibilidades horarias). "Nosotros denunciamos a ese usuario pero pensamos que debería modificarse para que la sanción sea por error de zona y no por no pagar pues el ticket si lo han sacado", detalló ayer el presidente del comité de empresa. Por otra parte, reclamaron el cambio de los semifestivos o semilocales (como Semana Santa, Corpus) ya que por las tardes la mayoría de los comercios cierra con lo que los usuarios creen que no tienen que pagar. "Las calles están cortadas y nosotros seguimos trabajando y nos acusan de tener afán recaudatorio". Por otra parte, denunciaron que en verano están expuestos al sol y a temperaturas de más de 42 grados. "Pero a las cuatro y media o las cinco no hay nadie aparcando" detalló el presidente del comité que propuso establecer un horario continuo que termine, por ejemplo, a las tres de la tarde, o turnos partidos de mañana y tarde para no padecer ese calor cuando la gran cantidad de sitios libres que hay en verano provoca que caiga el uso de la zona regulada. Por último, instó a incluir en el cartel de carga y descarga que se trata de zona azul.