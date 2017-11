La Junta garantiza que "arrimará el hombro" para soterrar el AVE y que espera el proyecto de Fomento

La delegada del Gobierno de la Junta en Granada, Sandra García, dijo ayer que no tienen noticias aún de cuándo se tendrá la reconexión ferroviaria de Granada. En una entrevista a Radio Granada, lamentó que Granada lleve "más de mil días sin connexión" y que en la comisión en la Subdelegación del Gobierno se fijara como fecha para terminar las obras el 30 de noviembre, para lo que quedan unos escasos quince días, y lo único que sepan en la Junta sea "lo que va saliendo en prensa, con algunas fechas que ponen el vello de punta".

"La reconexión se supone que es el año que viene pero en esta comisión de seguimiento no se dijo fecha de llegada del AVE a Granada, que en cualquier caso no será el AVE, será el tren. Para que llegue el AVE hay un tramo que no se ha hecho, que es la variante de Loja, por lo que no será posible que llegue el AVE a Granada", dijo en la entrevista, matizando que desde la Junta siguen sin saber fechas exactas de llegada de la Alta Velocidad.

Sobre el soterramiento, aseguró que en dicha comisión se estableció también la apertura de convocatoria pública para el plan de viabilidad de la entrada soterrada del AVE a la capital. "Se nos pidió colaboración y la propia presidenta dijo que la Junta arrimaría el hombro en el soterramiento, pero eso no quiere decir que sobrea la Junta recaiga una competencia del Gobierno de España. Significa colaborar dentro de nuestras posiblidades, no asumir una financiación por encima de lo que se tiene que exigir al gobierno central, que es el competente". Así, pidió a Fomento que convoque dicho concurso para concretar las inversiones.

Respecto al aparcamiento de Andaluces que tiene que ejecutar la Junta como parte de la compensación por las obras del Metro, García aclaró que está el presupuesto y el proyecto y que están a la espera de que Adif deje de ocupar el espacio para hacerlo.