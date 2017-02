Llamamiento de la Mesa del Ferrocarril para echarse a la calle por "orgullo y dignidad"

Si algo ha quedado claro en los últimos meses en Granada es que los movimientos ciudadanos son soberanos. Puesto que la unión del pueblo es capaz de enderezar el injusto proceder de las administraciones, la Mesa por el Ferrocarril de Granada hizo ayer un llamamiento para que la ciudadanía se sume el próximo domingo 12 de febrero, a partir de las 12 del mediodía, a la manifestación convocada en defensa del AVE y contra el aislamiento ferroviario que sufre la provincia.

Las plataformas ciudadanas creen que, mantener aislada por tren durante tres años a una ciudad para que, al final llegue el AVE fracturando la ciudad, es intolerable por eso se echan a la calle el próximo domingo. "Hacemos un llamamiento a la dignidad de Granada. Ha llegado el momento de decir basta ya. Por orgullo y dignidad hay que echarse a la calle. Granada no es menos que Bilbao o Vitoria", argumentaba el portavoz de la plataforma Marea Amarilla, José Fernández Ocaña.

En la misma línea, el portavoz de la asociación AVE sí pero no así de Loja, Antonio Campos, hizo un llamamiento a participar en la manifestación del 12 a las 12 y consideró la reivindicación como "justa y necesaria". Antes de llamar a la participación, Campos dio lectura al manifiesto de las mesas del ferrocarril de Almería, Granada y Jaén. Un documento en el que las tres provincias reconocen que el servicio ferroviario con el que cuentan "está bastante lejos de cubrir las necesidades básicas que debería satisfacer un servicio público cuya misión es vertebrar el territorio.

"En las últimas décadas ese servicio se ha venido deteriorando progresivamente con cierres de líneas, pérdidas de destinos, aumento de los tiempos de viajes y obsolescencia del material rodante y de las infraestructuras", dice el manifiesto, que lamenta que este deterioro se haya producido al tiempo que la población y la actividad económica han aumentando en Almería, Granada y Jaén.

"Si no se produce una mejora en el corto plazo tanto en las líneas convencionales como en la Alta Velocidad, estos territorios están condenados a una pérdida progresiva e inevitable de competitividad respecto a otras provincias de España", recogen en el documento.

Las plataformas estiman que los tres años sin tren a los que estamos abocados -tal y como anunció el ministro de Fomento hace unas semanas- está lastrando el crecimiento económico y el empleo además de repercutir negativamente en sectores como la agroindustria y el turismo.

Sin que sea una cuestión de "temas políticos", es necesario "echarnos todos a la calle para conseguir nuestros objetivos", dijo Fernández Ocaña, quien anunció que tras el acto del domingo se concretará un calendario de movilizaciones. Pero, ¿y el alcalde? ¿Asistirá como en otras ocasiones aunque no haya aparecido en ninguna de las manifestaciones sanitarias? Ayer Paco Cuenca dijo que todavía no ha decidido si asistirá o no y que si ve que su presencia puede politizar el acto, no acudirá.

La marcha del próximo domingo saldrá a las 12 horas desde la estación de avenida de Andaluces (a la que actualmente no llegan trenes) y recorrerá la avenida de la Constitución, la Gran Vía de Colón y la calle Reyes Católicos hasta concluir en Puerta Real.