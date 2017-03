La Marea Amarilla exige al alcalde que no acuda a la comisión del AVE

El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Manuel Niño, acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz y el subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, asistirán hoy a la reunión que mantendrá, en la sede de la Subdelegación, de seguimiento de las obras del AVE. A la reunión han sido convocados el alcalde de la ciudad, el presidente de la Diputación, la delegada de la Junta en Granada y representantes de los agentes sociales, entre otros.

En este sentido, la Marea Amarilla pidió ayer al alcalde de Granada, Paco Cuenca, que no asista a la reunión "si no es junto a todos los demás miembros de este foro de nuestra ciudad y provincia". "Consideramos un agravio imperdonable nuestra ausencia o la de los profesionales del tren cuando somos los impulsores a pie de calle de esta lucha por Granada" destacó ayer la plataforma a través de un comunicado en el que llegaron a afirmar que la Mesa del Ferrocarril "ha dejado de representarnos y no está siguiendo el fin para la que nación: la defensa de Granada".

En el mismo día, el consejero de Fomento, Felipe López, exigió al Gobierno central que haya una "correlación entre lo que se dice y lo que se hace", de modo que, si es cierto, como afirma el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy, que su principal preocupación es el empleo, tendrá entonces que hacer realidad infraestructuras como el AVE a Granada.

López, quien asistió al inicio de las obras en el Área Logística de Córdoba, reaccionó así después de que este domingo miles de personas en Granada -unas 7.000 según la Policía Local y 20.000 según la organización" hayan clamado contra el "aislamiento" ferroviario de la provincia. El consejero recordó que es también una demanda del Gobierno andaluz e, igualmente, de los empresarios y sindicatos en toda Andalucía, no solo para la mejor conexión ferroviaria de Granada, sino también de Almería y otras zonas de la comunidad autónoma, como se estableció en junio del pasado año en "la Declaración de Antequera", ya que "Andalucía necesita de forma urgente resolver la comunicación y las infraestructuras ferroviarias como un factor de competitividad para las empresas".

Según criticó López, el Gobierno está obviando que "un elemento muy importante para la competitividad de las empresas y, por tanto, para el empleo, tiene que ver con la generación de infraestructuras importantes como ésta", en Granada, donde llevan "dos años sin tren", con "una economía que depende de muchas cosas, pero, desde luego, del turismo de manera fundamental.