El 1 de Mayo moviliza a miles de granadinos contra la precariedad

Hace años que la 'fiesta' del 1 de mayo cedió su puesto a la lucha y la reivindicación. El Día Internacional del Trabajo se ha convertido en una jornada para denunciar la pérdida de derechos laborales, la desigualdad de género o la brecha salarial, entre otros aspectos, reivindicaciones que ayer volvieron a sacar a la calle a miles de granadinos para clamar contra la precariedad laboral, en una manifestación en la que el feminismo y las pensiones acapararon gran parte del protagonismo.

Granada se sitúa en el top ten de provincias con más paro del país. En la actualidad, la tasa de desempleo se encuentra en el 25%, lo que coloca a la provincia en sexta posición a nivel nacional. Sin embargo, los datos son aún peor de lo que parece. O al menos así lo denunciaron ayer los sindicatos en la manifestación del Primero de Mayo convocada por CCOO y UGT.

Encabezada por las organizaciones sindicales, con los grupos de izquierdas como abanderados y bajo el lema Tiempo de ganar, la manifestación, como ya es habitual, partió pasadas las doce del mediodía desde los Jardines del Triunfo. Sin embargo, en esta ocasión la tonalidad de la misma era distinta.

El feminismo adquirió un papel protagonista durante el recorrido. Además de los tradicionales cánticos por la situación laboral como "igual trabajo, mismo salario" o "arriba, abajo este Gobierno nos quita el trabajo; abajo, arriba, este Gobierno nos quita la vida", las cerca de 10.000 personas -según la organización y la Policía Local- que formaron parte de la concentración, clamaron contra la sentencia del caso de La Manada, con gritos de "tranquila hermana, aquí está tu manada" o "no es no".

Este fue uno de los aspectos sobre los que giraron los manifiestos leídos por los representantes sindicales al término de la marcha, ya en la Plaza del Carmen, al igual que también lo fue la precaria situación de las kellys -camareras de pisos- y el aislamiento ferroviario de la provincia. Tal y como indicó el secretario general de UGT, Juan Francisco Martín, "se estima que se han perdido más de 400 millones de euros con el aislamiento ferroviario, pero también se han producido pérdida de trabajos directos. La economía está creciendo, por eso parte de estos beneficios que tienen que llegar a los bolsillos de los trabajadores, así aumentará el consumo y crecerá la economía, por lo que es necesario un reparto de las riquezas".

Asimismo, Martín indicó que hay que "enarbolar la bandera de las reivindicaciones en favor de la igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas. No podemos permitir que el Gobierno nos siga recortando el presente con la excusa de asegurarnos el futuro, porque sin presente no hay futuro", así lo indicó el secretario general de UGT en Granada, Juan Francisco Martín, quien además hizo hincapié en que "es necesario un cambio en las Leyes para ponerlas de acuerdo con la igualdad y que no se repitan casos como el de la sentencia de La Manada".

El secretario general de CCOO, Ricardo Flores, señaló que "las actuales políticas siguen generando más precariedad, desigualdad y golpean y generan más violencia machista". En cuanto a las pensiones, otro de los temas destacados de la reivindicación, el sindicalista explicó que "el Gobierno central poco a poco está intentando desmantelar este incipiente estado de bienestar, fundamentalmente en su columna vertebral que es el sistema de pensiones. No vamos a dejar que nos roben aquello que durante tanto tiempo hemos construido y cotizado", por lo que confirmó que se va "a seguir reivindicando una sociedad justa en la que podamos convivir como personas, como trabajadores de pleno derecho que es lo que somos".

En la manifestación también se dejaron ver varios representantes políticos de la ciudad y la provincia, como el presidente de la Diputación, José Entrena; la parlamentaria andaluza, Teresa Jiménez; el delegado de Economía, Ciencia y Empleo de la Junta en Granada, Juan José Martín Arcos; la diputada de Empleo y teniente alcalde del Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz; los concejales Baldomero Oliver y Eduardo Castillo o el director del Patronato de la Alhambra, Reynaldo Fernández. Junto a ellos, también estuvo el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, que destacó que en Granada "hay repuntes y mejoras pero todavía hay un gran reto porque aún existe mucha precariedad".

Mientras que los sindicatos confirmaron que la respuesta de la ciudadanía al llamamiento "siempre hay motivo para la insatisfacción porque siempre falta gente que se comprometa y participe", el regidor consideró que "la respuestas es acorde con que estamos en un día de puente y semana festiva, pero aún así miles de personas han salido a la calle para reivindicar algo que es de justicia: que existan políticas que mejoren la creación de trabajo y también la calidad laboral".

Otro de los ejes en torno a los que giró la protesta fue la situación de las camareras de pisos. En este sentido, la concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, indicó que "en uno de nuestros sectores más importantes como es el turístico, no puede haber tanta precariedad. No puede ser que una camarera de pisos cobre 2 euros y medio por una habitación por la que se pagan 100 o incluso 500 euros, porque eso redunda también en generar mayor precariedad. En Granada se puede generar más y mejor empleo".

En esta misma línea se mostró la presidenta de la asociación de mujeres La Volaera, María Martín, que lamentó que la situación "es insostenible sobre todo en el sector de la hostelería. La lucha está en la calle y las mujeres tienen que estar también en la lucha del 1 de Mayo, porque somos el 52% de la población y estamos precarizadas. Ahora mismo la brecha salarial de género es de casi un 30%", por lo que confirmó que "no podemos seguir aguantando esta situación porque es insostenible".

Entre las mujeres que ayer decidieron sumarse a la reivindicación se encontraba Teresa Jerez, una doctora que pese a tener "trabajo estable desde hace mucho tiempo en un centro de salud", cada 1 de Mayo sale a la calle para luchar contra la precariedad porque ha visto "cómo se han ido deteriorando las condiciones laborales durante todo este tiempo. Lo veo en mis pacientes, cuando vienen y me consultan sus problemas, porque muchas veces no son de salud, sino causados por el paro y las condiciones de trabajo que ahora mismo hay".

Los jóvenes también se sumaron a la lucha. Un claro ejemplo de ellos es Gema González, que junto varios representantes de la Unión de Juventudes Comunistas de Granada, salieron "para defender nuestro futuro", y denunciar que con la actual situación no pueden "emanciparse, tener un trabajo digno" o, en resumen, labrarse "un futuro digno". Y junto a ellos, también lo hicieron los jubilados, que de nuevo volvieron a demostrar que son un ejemplo a seguir, porque como bien dijo Purificación Vaquero, una anciana de 70 años, "aún en los tiempos de abundancia hay que ir a las manifestaciones para cuando vengan tiempos malos, como ahora", porque la lucha por los derechos laborales no es solo cosa del 1 de Mayo, sino de los 365 días del año.