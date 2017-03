El Metro fija su billete en 1,35 euros y descarta los transbordos gratuitos

Diecisiete días antes de que entre en funcionamiento, el Metro ha desvelado su gran misterio: el precio. El sistema tarifario del transporte metropolitano establece una horquilla que va desde los 1,35 euros del billete univiaje a los 82 céntimos que le costará cada desplazamiento a los usuarios de la tarjeta monedero del Metro o la tarjeta multimodal del Consorcio de Transportes. Hay una opción aún más económica, aunque no tanto como le hubiera gustado al Ayuntamiento de Granada: los transbordos desde el autobús urbano o interurbano costarán 62 céntimos, un importe que rebaja un 54% el del billete normal pero que se distancia mucho de la gratuidad que ha exigido la capital en multitud de ocasiones.

Fuentes del Metro explicaron ayer que se trata de una propuesta inicial, que todavía se encuentra inmersa en un proceso participativo y que antes de entrar en vigor tiene que ser aprobada por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que es el ente que gestiona directamente el sistema de transporte y el que tiene la potestad de fijar las tarifas. En las dos semanas largas que quedan para la puesta en marcha de la infraestructura, la Agencia puede seguir escuchando sugerencias, pero desde el Metro apuntan que el sistema tarifario se ha establecido siguiendo el mismo criterio que los de Sevilla y Málaga, donde los transbordos también conllevan un coste económico.

El Consistorio se reunirá en junta de portavoces para establecer una estrategia conjunta

La delegada de Fomento y Vivienda, Mariela Férnández-Bermejo, informó ayer en la reunión del Consorcio de Transportes de que la propuestas de tarifas toma también como referencia la horquilla de precios del transporte urbano de la capital, así como el marco tarifario del Consorcio. De hecho, el Metro quedará integrado tarifariamente en este órgano, una vez que se firme el contrato programa con la Agencia de Obra Pública para la cancelación y recarga de la tarjeta multimodal en el ferrocarril.

El sistema de tarifas se divide entre los títulos propios y exclusivos del Metro (que tendrán dos tipos de soporte, ambos de tecnología sin contacto) y la tarjeta multimodal, que es la que facilitará los transbordos y la que incluye la modalidad para familias numerosas. Los títulos propios -en los que se enmarcan los billetes univiaje y los de la tarjeta monedero- incluyen también abonos mensuales (con un coste de 40 euros); el Bono Plus 45 (que permite efectuar 45 viajes durante 30 días naturales por 35 euros); y una tarjeta turística, válida para uno, dos, tres o cinco días y cuyo precio va desde los 4,5 a los 13 euros.

En cuanto a la tarjeta multimodal del Consorcio Metropolitano de Transportes, que supondrá el 50% de los viajes validados en el tranvía, también fija en 82 céntimos el precio del viaje normal, y es la única que permite el transbordo tanto desde las líneas de autobuses urbanos (incluida la LAC) como desde los autobuses metropolitanos por 62 céntimos el viaje.

Por mucho que esta sea la opción más económica de todas las incluidas en la propuesta tarifaria de la Junta, el hecho de que se haya tomado la decisión "unilateral" no implantar la gratuidad de los transbordos no ha sentado bien del todo en el Ayuntamiento de Granada, empezando por el propio equipo de gobierno socialista.

La concejal de Movilidad, Raquel Ruz, lamentaba ayer que la Junta no se haya puesto en contacto con el Ayuntamiento para consensuar estas tarifas y reconoció que se había enterado de la propuesta "por la prensa". Hoy intentará reunirse con la delegada de Fomento para hacer acopio de toda la información posible y, acto seguido, convocará a los portavoces de la corporación municipal. "Plantearemos una estrategia conjunta que puede ir desde la negociación hasta oponernos a esas tarifas", relató Ruz, quien defendió que, aunque en otras ciudades andaluzas se paguen los transbordos "yo tengo que velar por los intereses de mi ciudad". Y así, mostró su disposición a dar cumplimiento a la moción aprobada en pleno que insta al equipo de gobierno a no firmar ningún acuerdo sin el conocimiento del resto de grupos. La responsable del área de Movilidad también cree que esta propuesta castiga al viajero de la capital que tendrá que pagar por dos veces y afirmó que seguirá luchando para los transbordos del Metro al autobús urbano y del autobús urbano al Metro sean gratuitos. "Yo no sé cuál es la fórmula, si que la Junta pague el 100% de los transbordos o si hay otras maneras pero esto es lo que hay que abordar en la negociación", dijo consciente del limitado peso del Ayuntamiento a la hora de paralizar esta decisión.

El concejal de IU, Francisco Puentedura, que durante los últimos meses se ha mostrado muy crítico sobre las tarifas y la entrada en funcionamiento a medio gas del Metro, aseguró ayer que sin los transbordos gratuitos se "penaliza" al ciudadano y queda completamente descartado que el tranvía y el sistema de autobuses urbanos sean complementarios. "Se van a hacer la competencia", aseguró indignado Puentedura, que apuntó que la idea era "no romper la intermodalidad del transporte" y que llevarla a cabo es una cuestión de voluntad política por parte de las administraciones.