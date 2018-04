Nueva polémica en Ciencias Políticas por una conferencia en defensa de Stalin

La Facultad de Ciencias Políticas de la UGR acogerá el próximo 27 de abril una charla en defensa de Stalin, el dictador soviético acusado de ser uno de los mayores genocidas del siglo XX. En este sentido, Vox Granada pidió ayer al decano de la facultad y a la rectora de la UGR que supervisen "la pureza de los contenidos" objeto de enseñanza para el conocimiento de los alumnos, de forma que" no sean dispuestos recursos públicos para hacer apología de un criminal".

"Stalin, conocidísimo genocida, cuya mayor proeza es la de tener a sus espaldas la muerte de más de 100 millones de personas, de las cuales, sólo la condena al hambre en Ucrania fue el holocausto mayor, con un saldo de entre 10 y 12 millones de habitantes, fue más sanguinario criminal que Hitler en número e impiedad, pues a diferencia de éste, la mayor parte de sus víctimas fueron compatriotas suyos", señaló ayer el presidente de Vox, Ignacio Nogueras, quien lamentó a continuación que se utilicen instalaciones universitarias para defender la figura de Stalin tiene. "Si la Universidad permite que a jóvenes generaciones les sea inyectado un comunismo criminal, en su avance no conseguiremos otra cosa que el retroceso a tiempos en que la vida y libertad de los hombres estaban en manos, en muchísimos casos, de asesinos cobardes", señaló Nogueras, que apuntó que el "todo vale" como fundamento de la libertad de expresión no puede utilizar medios públicos en defensa del mayor criminal de la historia. "Aprendamos de los propios ciudadanos de la ex URSS, que tienen perfecto conocimiento de quien fue ese criminal que ensalzamos en España", continuó el presidente de Vox, que concluyó pidiendo una Universidad" comprometida con la transmisión de conocimientos veraces, y que utilizando el método critico, conforme hombres libres, íntegros y amantes de la verdad".