Nuevo intento para implantar las nuevas líneas de autobús

La mañana se presenta tensa en el Ayuntamiento de Granada. Después del fallido pleno extraordinario propuesto por Ciudadanos para tratar la reordenación del transporte, los grupos municipales se sentarán hoy en una nueva sesión del Observatorio de la Movilidad para hablar del mismo asunto. En la ocasión anterior los corporativos de la oposición abandonaron el salón de plenos ante la falta de información brindada por el equipo de Gobierno que pretendía explicar sobre la marcha la propuesta de líneas. Una información que, según los concejales deberían haber recibido mucho antes para tener un documento sobre el que debatir. Pero además, el otro motivo de la disputa consistió en que la oposición deseaba votar en dicho pleno algo que el equipo de Gobierno descartó realizar en todo momento.

Hoy está previsto que la concejal de Movilidad, Raquel Ruz informe sobre las últimas modificaciones realizadas en el documento. Una propuesta "viva" que según ha detallado en las últimas semanas está abierta a las sugerencias de la oposición que por el momento no han presentado ninguna. No lo han hecho, principalmente, porque aseguran que al no ser un expediente reglado no pueden presentar alegaciones de manera formal. En la reunión también estarán presentes el Consorcio de Transporte Metropolitano y Metro de Granada.

Los grupos de la oposición no son los únicos que tienen dudas respecto a la reordenación propuesta por los técnicos del área de Movilidad. El sindicato CCOO manifestó ayer su preocupación ante la posible pérdida de empleo si se reducen considerablemente los kilómetros recorridos. Desde CCOO advierten del error que supone suprimir la SN2 o que ninguna de las líneas universitarias cubra la zona Centro. Además, el sindicato denunció que la línea N4 a su paso por la Estación de Autobuses no debería suprimirse, ya que va a suponer una sobrecarga al resto de líneas que pasan por esa zona. Y por último, pidió que la nueva C32 sea gestionada por Transportes Rober.