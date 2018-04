El alcalde pide al PP que deje de enturbiar con el Centro Lorca para "tapar sus vergüenzas"

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca consideró ayer que la propuesta del PP de llevar a la Fiscalía supuestas irregularidades en la gestión del Centro Lorca pretende "enturbiar" para "tapar sus vergüenzas en otros procesos judiciales". Asimismo, lamentó que los dirigentes 'populares' "pretenden", en su opinión, "dañar a una de las señas de identidad positiva más importantes que tiene y puede tener esta ciudad".

A su juicio, el PP "tiene poca vergüenza" en este tema "como en muchos otros", y sus representantes deberían de callarse. A su vez, el primer edil destacó que "parece que hay dos PP", en referencia al Ministerio de Cultura, "que está impulsando, de la mano del resto de instituciones", la llegada del legado de Lorca a Granada, y el centro cultural que lleva su nombre, y al que representaría el presidente provincial de la formación, Sebastián Pérez, que es, añadió, el de los casos judiciales "Serrallo, Nazarí o Emucesa". "Posiblemente juegan al todo vale y a enturbiar para tapar sus vergüenzas en otros procesos judiciales en que están claramente señalados" por "el daño que han hecho a esta ciudad" durante "muchos años", agregó Cuenca, que pidió "un poquito de honestidad" y que "sean decentes y no sigan dañando a la ciudad".

En el mismo día, el portavoz del grupo municipal de IU, Francisco Puentedura, dijo que el PP no es la formación no es la que "mayor legitimidad tiene para hablar de transparencia" por los procesos judiciales que le afectan en el ámbito municipal. "No puede el PP plantear una moción con memoria selectiva sin tener en cuenta una gestión nefasta" desde el año 2007 que, con "responsabilidad de todas las administraciones", ha supuesto la pérdida de millones de dinero público".