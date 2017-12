El Parlamento andaluz pide el "cese inmediato" de la consejera de Cetursa

El pleno del Parlamento aprobó ayer, con el voto en contra del PSOE y la abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley del PP en la que se insta a la Junta a exigir el "cese inmediato" de la consejera delegada de Cetursa Sierra Nevada, María José López.

Asimismo, se insta al Consejo de Gobierno a realizar una investigación de la gestión de la empresa durante los ocho años de mandato de la actual consejera delegada, especialmente en los asuntos contables, laborales y de contratación.

La iniciativa también insta al Gobierno andaluz a requerir la devolución de las cantidades percibidas irregularmente, en caso de que las hubiera, con los intereses de demora correspondientes y a tomar las medidas necesarias para que la gestión de la estación de esquí se realice de manera "eficaz y eficiente".

Durante la defensa de la proposición no de ley, la diputada del PP Aránzazu Martín denunció que la gestión de la consejera delegada ha "dañado" la imagen de Sierra Nevada y de Granada, y aseguró que en esta etapa, los responsables "no han hecho más que meter la pata y no sabemos si la mano". Martín denunció que la dirección de la empresa, de acuerdo con la auditoría de la Cámara de Cuentas, modificó, sin la autorización del titular de la Consejería de Turismo y sin el informe preceptivo de la de Hacienda, el organigrama para eludir las limitaciones establecidas en la normativa presupuestaria e incrementar las retribuciones de los directivos.

También denunció pagos "indebidos" en concepto de antigüedad, sin que se practiquen retenciones, entre otras cuestiones, y criticó que una de las primeras decisiones que tomó López a su llegada a la dirección fue el despido improcedente de seis directivos, a los que se les indemnizó con más de 800.000 euros.

Por su parte, la parlamentaria del PSOE Marisa Bustinduy recordó que Cetursa tiene un objetivo "fundamentalmente" comercial y se financia desde hace trece años con fondos propios, sin recibir transferencias de la Junta, gracias a los ingresos generados de sus ventas, algo que no hace ninguna otra estación del mundo. Lamentó, en este sentido, que el PP haya cogido "el cubo del fango", y acusó a los populares de pretender crear una "alarma absolutamente innecesaria" al denunciar despidos que no son ciertos, sostuvo, tras lo que agregó que "lo que han cobrado supuestamente de más ha sido en nómina, no en sobres". "Lo primero que hacen es pedir el cese y luego una investigación", criticó la diputada socialista, que agregó que el PP no está "para dar lecciones de honestidad".

El portavoz de Podemos, David Moscoso, ha coincidido con el PP en que la gestión de López debería "ser objeto de su cese, al menos de forma cautelar". La diputada de IU Carmen Pérez apuntó que su grupo comparte el "sentir" de la iniciativa del PP porque "no hay día que no nos levantemos con un problema de Cetursa por los presuntos desmanes e irregularidades".