La Policía Local verá en tiempo real lo que sucede en las zonas videovigiladasLa videovigilancia entra en su fase pruebas para 'cazar' actos vandálicosLas imágenes grabadas en áreas protegidas se borrarán a las 48 horasLa Policía enviará agentes si detecta vandalismo en las zonas videovigiladas

Ahora que el Albaicín luce más limpio tras los planes de eliminación de pintadas ha llegado el momento de poner coto a los vándalos. Para ello el Ayuntamiento de Granada ha iniciado la instalación de las prometidas cámaras de videovigilancia que ahora mismo están en fase de pruebas y que estará a pleno funcionamiento esta misma semana. Estos aparatos que ya se ven en algunos puntos como el Palacio de Dar Al Horra o el Arco de las Pesas velarán por que estos bienes de interés cultural estén libres de los efectos de los sprays. Así, según detalló ayer la concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, las cámaras grabarán en tiempo real todo lo que ocurra en el entorno.

En caso de que se produzca algún incidente se alertará a la patrulla de la Policía Local más cercana para que se acerque hasta el lugar. Por otra parte, en el caso de que el autor de la pintada no sea pillado in fraganti se podrán revisar vídeos en el caso de que, por ejemplo, una mañana aparezca la pintada en cuestión de cara a identificar a su autor. De lo contrario, si no hay indicios de actos vandálicos las grabaciones se borrarán cuando se cumplan 48 horas.

La capital ha impulsado un plan de limpieza para borrar pintadas en los barrios patrimoniales

En concreto, la Comisión de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia autorizó la instalación en cinco puntos del Albaicín: Dar-Alhorra, Puerta Monaita, Puerta Elvira, el Aljibe del Zenete y el Arco de las Pesas hace ahora dos años. Su instalación sin embargo se ha demorado en el tiempo tanto en la etapa popular como en la socialista que ha logrado colocar las cámaras año y medio después de entrar al Ayuntamiento. Lo positivo es que, según explicó Ruz, las cámaras no solo prestarán atención a los actos vandálicos sobre el patrimonio histórico; también serán útiles ante cualquier hecho delictivo a petición -por ejemplo- de Policía Nacional o "particulares por un hecho vandálico" de otra categoría explicó.

En el mismo día el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, aseguró que "estamos culminando el proceso de instalación" y con ello un "compromiso que desde el primer momento entendimos que teníamos que abordar: no sólo instalar las cámaras, si no también junto a la Consejería de Cultura limpiar aquellas pintadas y marranadas que había encima del patrimonio". Se refería Cuenca a las labores de limpieza que la Consejería ha llevado a cabo en el Arco de las Pesas que ha quedado libre de pintadas tras años de verdadero ensañamiento por parte de personas incívicas.

Pero también el Ayuntamiento ha impulsado un ambicioso plan de limpieza para blanquear paredes así como ultima una nueva normativa referente al grafiti "legal" que recoge las autorizaciones y prohibiciones de los ciudadanos a la hora de decorar fachadas o persianas de establecimientos con arte urbano. "Lo que hay detrás de esto es una auténtica campaña frente a las actitudes de vándalos incívicos que pretenden dañar el patrimonio y la imagen de la propia ciudad" destacó Cuenca quien recordó que en ese marco en los próximos días el equipo de Gobierno va a ofrecer más detalles de seguimiento y las medidas coercitivas que se están planteando "para aquellos a los que se les ocurra volver a dañar el patrimonio". Además, Cuenca recordó que se están llevando a cabo acciones didácticas y formativas para los jóvenes que sin duda también favorecerán a la erradicación de las pintadas.