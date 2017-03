Salud abre un proceso voluntario para reordenar el personal sanitario

La Mesa Sectorial de Sanidad ha llegado a un preacuerdo para reorganizar y distribuir a los profesionales tras la vuelta a los 'dos hospitales completos'. Según el pacto firmado durante la reunión de ayer, en primer lugar se definirá el número de efectivos que deben ser asignados a cada una de las unidades asistenciales, tras lo que se publicará una oferta de los puestos a cubrir a través de un procedimiento de solicitud voluntaria. En dicho proceso, tendrán preferencia aquellos profesionales que vieron modificado de forma unilateral el centro donde prestaban sus servicios.

La desfusión sanitaria de Granada empieza a llevarse a cabo. El pasado martes, Salud dio a conocer el nuevo modelo asistencial que tendrá la ciudad, el cual se compone de dos hospitales completos -el Virgen de las Nieves y el del Campus del PTS- con carteras de servicios diferenciados. Así, el Virgen de las Nieves volverá a tener todas las especialidades, y de él volverán a depender Traumatología, que regresará a su antiguo edificio, al igual que el Materno Infantil, que se mantiene en su actual ubicación; mientras que el Campus acogerá todos los servicios que había en el antiguo Hospital Clínico San Cecilio.

Pese a ello, habrá especialidades que, según informó el SAS, "por su elevada especialización, complejidad y tecnología necesaria", concentrarán la mayor parte de su cartera de prestaciones en un solo hospital. De este modo, el PTS acogerá las especialidades de Angiología y Cirugía Vascular; el Materno Infantil, Cirugía Pediátrica; Traumatología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y Neurocirugía; y el edifico de Caleta del Virgen de las Nieves, Cirugía Cardíaca y Cirugía Torácica.

Para poder consumar esta 'desfusión', que se haría efectiva el 1 de octubre de este año, ha de realizarse una reorganización del personal con la que garantizar el servicio en ambos hospitales. Este fue el tema central sobre el que giró la Mesa Sectorial de Sanidad -la tercera en torno a la derogación de la fusión-, que tuvo lugar ayer en la sede del SAS. En ella, a la que asistieron las organizaciones sindicales SATSE, CSIF, UGT, CCOO y FASPI, se firmó un preacuerdo sobre los aspectos relacionados con la adscripción de los profesionales. En ese principio de acuerdo, la Mesa Sectorial de Sanidad pactó que, durante ese proceso de reorganización, se garantice que las adscripciones "no conllevarán menoscabo alguno en las condiciones esenciales de trabajo y económicas de los profesionales"; la garantía de "transparencia" en todo momento del proceso, para lo que se crearán dos comisiones de seguimiento -una formada por la Administración Sanitaria y otra por los sindicatos-; así como un cronograma para redistribuir al personal, cuya característica principal es la "voluntariedad" de solicitud de adscripción.

De este modo, una vez definidos los efectivos que deben ser asignados a cada una de las unidades asistenciales, trabajo que se desarrollaría durante el mes de abril, se procederá a publicar el listado de servicios y número de profesionales en los que, como consecuencia de la reestructuración funcional establecida, serán destinados junto con su unidad a un centro distinto al que prestan actualmente sus servicios.

Durante este periodo, que se llevará a cabo la primera semana de mayo, se ofertarán los puestos a cubrir a través de un procedimiento de solicitud voluntaria de adscripción. En este proceso, tendrán preferencia aquellos profesionales que vieron modificado su centro de trabajo durante la fusión, es decir, aquellos que pertenecían al conjunto del Virgen de las Nieves.

Tras ello, durante la primera semana de junio, se publicará la resolución del proceso de adscripción voluntaria. En caso de que se supere el número de solicitudes en relación a los puestos ofertados, entrará en vigor la prioridad de aquellos que antes de la fusión trabajaban en dicho centro. Una vez tenido en cuenta, de continuar con un exceso de demanda, se ordenarán de mayor a menor en función de la puntuación obtenida, de acuerdo con un baremo que establece 0'001 por cada día trabajo en el Sistema Nacional de Salud (SNS), de manera que tendrán preferencia aquellos profesionales que cuenten con más antigüedad laboral. Resolución que se publicará la primera semana de junio.

Si por el contrario, una vez finalice el proceso voluntario no se ocupan todas las plazas ofertadas, el sistema para reorganizar el personal será de menor a mayor en función de la puntuación obtenida según el baremo del SNS y se dará a conocer la tercera semana de junio. Es decir, cambiarán de centro laboral aquellos profesionales con menor antigüedad.

Ya en julio, la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud comunicará individualmente a cada profesional la nueva identificación de su adscripción, a la cual se incorporarán el 1 de octubre de este mismo año.

Los Sindicatos ven "positivo" este principio de acuerdo

Tras el preacuerdo, el SATSE emitió un comunicado por el que explicó que apoyaron la propuesta del SAS tras incluirse en el documento que el proceso de redistribución de la plantilla "no se llevará a cabo hasta que se cuantifiquen el número de efectivos por servicios, categorías y unidad, de acuerdo con lo existente antes de la orden de noviembre, y no como pretendía el SAS". Por su parte, CCOO destacó como algo clave que el acuerdo "priorice el carácter voluntario de la readscripción", así como que el documento recoja "que todo el procedimiento de readscripción no se pondrá en marcha hasta que se haya cerrado de forma definitiva la definición de las dos carteras de servicios, con sus plazas asignadas en cada una de las unidades".