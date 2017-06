La UGR exhibe capacidad de gestión y logra reducir el déficit un 76% en un año

Evolución favorable. Las cuentas de la Universidad de Granada recibieron ayer los parabienes del Consejo Social y sirvieron de motivo de satisfacción para el equipo de gobierno de la rectora, Pilar Aranda, que reconoció su satisfacción por la evolución de un paciente que llegó a estar en situación crítica a finales de 2015. Las cuentas de la Universidad muestran un panorama que "se va reconduciendo", indicó la gerente, María del Mar Holgado. Hay déficit, pero tras ajustar las cuentas con el dinero que la UGR debe ingresar por los planes plurianuales de financiación, el resultado es positivo.

Las cuentas presentadas ayer muestran un desfase entre los ingresos y gastos de 8,6 millones de saldo negativo en el ejercicio 2016. Ése es el dato que tienen en cuenta tanto en la Junta como en Hacienda. Holgado destacó que el año anterior, 2015, el déficit fue de 35,8 millones, una situación delicada que puso a la Universidad al borde del desastre. "Gracias al esfuerzo de la comunidad universitaria" y al pago de buena parte de la deuda millonaria que la Junta mantenía con la UGR el déficit se ha reducido de forma sustancial. De los 8,6 millones en negativo, seis se corresponden al pago de parte de la extra de 2012 a los funcionarios de la Universidad. "Estamos satisfechos con el resultado", resumió Aranda.

El área de Gerencia ya elabora una nueva relación de puestos de trabajo en la UGREl campus de Melilla, Bellas Artes, Ciencias o el Colegio Máximo esperan inversiones

Por otro lado, Holgado señaló que el resultado presupuestario ajustado es de superávit de 16 millones. Se debe, según Holgado, a que en este resultado se tiene en cuenta el dinero con el que la UGR cuenta pero que no ha sido ingresado efectivamente. La gerente ejemplificó con los planes plurianuales de investigación. Un proyecto puede recibir una dotación millonaria que esté aprobada pero puede que ese dinero no se ingrese efectivamente hasta la finalización del proyecto. El dinero no está, pero se le espera.

En cuanto a la deuda de la Junta, ésta ha pasado de 169 hace dos años a 17 millones. "No planea ningún tipo de problema" y "está dentro de la normalidad", indicó Holgado, que destacó que esto ha tenido su repercusión en el pago a proveedores. "El plazo medio de pago es de 17,6 días, cuando antes se podía incluso superar el año". Además, el remanente en Tesorería es de 50 millones.

El camino hasta el ajuste en las cuentas -y el superávit anunciado ayer- ha estado marcado por la reducción presupuestaria que han sufrido centros y departamentos (-20%) y el equipo de gobierno (-40%). Estos recortes, indicó Aranda, no han repercutido en la política social y de fomento de la inversión en la investigación de la institución, partidas que "se han incrementado".

Con esta solvencia recién recuperada, Aranda anunció que la UGR tiene previsto absorber en dos años a los acreditados que no pueden acceder a sus plazas, unos 350 acreditados a titular más otros 150 a catedrático. La tasa de reposición obligada por el Gobierno taponó sus opciones de consolidación en la Universidad. La elaboración de la nueva relación de puestos de trabajo (RPT) que ahora prepara Gerencia tendrá en cuenta la situación de estos docentes.

La presentación de las cuentas sirvió para que la rectora exigiera a la Junta un nuevo modelo de financiación, en el que se garantice la suficiencia para hacer frente a los gastos corrientes -el principal es el de personal- y ligue el resto de los fondos a los resultados y planes de excelencia.

El aire que ahora recupera la Universidad permite poner el foco en el mantenimiento de las infraestructuras. Aranda enumeró la lista de prioridades, con una futura intervención en Melilla como principal actuación pendiente. También se prevé ejecutar reformas en el pabellón de Escultura de Bellas Artes, la Biblioteca de Filosofía y Letras, ampliar Informática y Telecomunicaciones, intervenir en la Comisaría de la calle Duquesa, mejorar los despachos en Traducción y Derecho, acometer la reforma de las cubiertas del Colegio Máximo, las ventanas de Ciencias o del Espacio V Centenario.