La UGR pide que "depuren responsabilidades" en el caso del máster de Cifuentes

El caso del suspuesto 'falso' máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha llegado hasta la Universidad de Granada, que como otras instituciones se ha sumado a la petición de que se "depuren las responsabilidades" en la Rey Juan Carlos.

A través de un comunicado, la Rectora, Pilar Aranda, y el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada manifestaron ayer que todas las universidades publicas disponen de "instrumentos de control y procedimientos reglados" con los que hacer frente a "cualquier tipo de malas praxis académicas", por lo que esperan que estos "actúen con total normalidad y que con la máxima celeridad se depuren las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de los hechos controvertidos".

El escrito continúa pidiendo que no se manche el nombre de las universidades públicas afeando "la instrumentalización" de un caso particular "para poner en entredicho la credibilidad del funcionamiento del sistema público de educación" y que "una mala praxis o una irregularidad no puede servir de pretexto para poner en cuestión la actividad de la inmensa mayoría de nuestro personal".

Así, la UGR argumenta que el sistema universitario público está sometido a "estrictos mecanismos de evaluación y control interno y externo" y, por ello, manifiesta su "confianza en el desarrollo del conjunto de las enseñanzas de másteres y del resto de titulaciones impartidas en la universidad pública", haciendo hincapié en que el ámbito de la UGR, la Escuela Internacional de Posgrado cuenta con un sistema de garantía de la calidad acreditado que "contribuye al rigor, la eficacia y la transparencia en la gestión de sus titulaciones".