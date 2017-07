La UGR, entre las universidades más valoradas por los empresarios

Los egresados de la Universidad de Granada están muy bien considerados por los empresarios. Así lo pone de manifiesto el III Ránking Universidad-Empresa 2017 desarrollado por la Fundación Everis a junto con la empresa Sigma Dos. La valoración de las empresas ha sido analizada en el estudio, presentado recientemente, que coloca a la UGR entre las diez universidades mejor valoradas en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales y Salud y Bienestar. Por titulaciones, en la más demandada en el mercado laboral, Administración y Dirección de Empresas, los empresarios determinan que la adaptación de las competencias de los alumnos de la UGR a las necesidades de las empresas es muy alta. Así, la UGR está entre las diez con mejor puntuación a nivel nacional.

El estudio analiza la opinión de los responsables de contratación de 3.545 empresas españolas privadas de más de diez empleados, 385 de ellas andaluzas, sobre la capacitación y competencias de más de 17.700 titulados y contratados, en los últimos cinco años, sin experiencia previa de 79 universidades y 99 titulaciones. Estas encuestas se realizaron entre el 20 de febrero y el 17 de abril.

Obtiene también buenos resultados en la rama de Humanidades y Ciencias SocialesEl informe incluye la opinión de más de 3.500 empresarios, 385 de ellos andalucesCon respecto al año pasado, la UGR desaparece del área de Derecho e Ingenierías

Las empresas puntúan con una media de un 7,5 sobre 10 la adaptación de los egresados universitarios españoles en las competencias que más valoran las compañías en sus puestos de trabajo, entre las que destacan la honestidad y el compromiso ético, la capacidad de aprendizaje, la adaptación al cambio y el trabajo en equipo.

La Universidad de Granada es una de las instituciones de educación superior española mejor valoradas por los empresarios con respecto a la formación que imparte a sus alumnos de la rama de Salud. Aquí destacan hasta situarse en quinta posición, con una calificación de 7,93. En Humanidades y Ciencias Sociales sus estudiantes reciben una nota de 7,31 sobre 10, lo que coloca a la UGR en la séptima posición a nivel nacional.

En Humanidades, la UGR destaca en dos de las ocho competencias analizadas y logra en esta área de conocimiento sus mejores resultados en capacidad de aprendizaje y adaptación al cambio y conocimientos técnicos de la profesión. Lidera la clasificación la Complutense de Madrid. En comparación con los resultados del informe de 2016, la Universidad de Granada asciende de la décima a la séptima posición.

La Universidad de Granada también obtiene buenos resultados entre los egresados de la rama de Salud y Bienestar, situándose en la quinta posición del ránking, tras la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona. Honestidad y compromiso ético, capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo, orientación a resultados y habilidad para trabajar en entornos multiculturales y multidisciplinares son los aspectos que mejor valoración obtienen de los empresarios.

Los datos han sido calificados como positivos por el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de Granada, José Antonio Naranjo, "sobre todo en vista del tejido productivo de la provincia", mucho más débil que en provincias como Sevilla o Málaga.

El carácter "generalista" de la Universidad hace que se tienda a cubrir todas las ramas del conocimiento sin que las demandas del sector empresarial supongan un elemento clave a la hora de diseñar estrategias, indica el vicerrector, que sí reconoce que la apuesta por los dobles grados -el próximo curso se estrenarán siete de estas titulaciones que aúnan estudios de dos grados- tiene como finalidad "favorecer la empleabilidad" de los egresados.

Desde el área de Empleabilidad, la UGR afirma que la tasa de inserción de los titulados en Granada es "bastante alta", sin embargo, queda pendiente mejorar los datos en las titulaciones de la rama de Humanidades. Naranjo aseveró que "tienen un problema" en cuanto a la inserción en el mercado laboral, a pesar de que los egresados de esta área están muy bien formados. "Pueden aportar un enfoque diferente", incide el vicerrector.

La valoración que hacen las empresas parece, si se comparan los informes de este año y del pasado, muy volátil. La UGR no aparece entre las diez más valoradas en Administración de Empresas, Económicas y Derecho, pese a que el pasado 2016 obtuvo la segunda mejor nota. Tampoco está entre las mejores en Ciencias e Ingenierías, campo en el que llegó a ser cuarta en la edición anterior.

En cuanto a la valoración global del informe, "las universidades muy pequeñas no aparecen en este ránking no porque sean malas o buenas, sino porque su número de egresados no es suficiente para obtener datos estadísticamente representativos", aclaró durante la presentación del documento Eugenio Galdón, presidente de la Fundación Everis, que se presenta como una entidad dedicada a "impulsar el emprendimiento, la innovación y fomentar el talento de las personas" .

Administración, Gestión y Dirección de Empresas es, junto a Ingeniería Industrial, la titulación con mayor índice de contratación, según el informe elaborado por la Fundación Everis. "La suma de las ingenierías supone más de un tercio de los contratos. Si uno quiere estudiar y tener un contrato, una ingeniería es casi un seguro. Año tras año es un pasaporte seguro hacia el empleo", anotó Eugenio Galdón, presidente de la Fundación Everis. En esa titulación, la UGR ocupa la décima posición entre las más valoradas.