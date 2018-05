Vecinos de Parque Lagos piden llamar a la línea de bus SN5 el "transiberiano"

Los vecinos de Parque Lagos-Tico Medina están cansados de esperar el autobús y del aislamiento en materia de movilidad que vive el barrio. Ante esta situación, el presidente de la asociación de vecinos, José Ángel Teruel, ha registrado un ruego en el Ayuntamiento para solicitar el cambio de nombre de la línea SN5/5 por "transiberiano", el mítico tren que tras realizar más de 8.000 kilómetros conecta Moscú y Pionyang en un viaje que dura 7 días. "Queremos solicitar el cambio del nombre de la línea porque nunca cumple el horario de frecuencias y lógicamente nunca sabes cuando lo puedes utilizar", recoge el escrito presentado al Ayuntamiento que remarca que, en consecuencia, "nunca llegas a tu tiempo a tu trabajo", por lo que la asociación entiende que debe llamarse transiberiano.

El documento está acompañado de una batería de sugerencias para mejorar la movilidad en la zona que comparte problema con los vecinos de la Colonia de San Sebastián, en un territorio que no disfruta de la presencia del metropolitano. Por un lado, según indicó ayer el presidente de la AAVV, proponen que la SN5, futura 5 "siga con su recorrido actual, sin variación pero con un aumento de la frecuencia, debiendo pasar entre 8 y 10 máximo dado que el recorrido es muy largo y en algunas zonas puede atascarse". En caso de que no sea posible proponen que se cambie y su camino discurra por Recogidas y Gran Vía con la frecuencia solicitada. "No entenderíamos que continúe por Camino de Ronda", agregaron.

Por otra parte, destacaron que necesitan una línea que los conecte con el centro: "Queremos los mismos derechos que los vecinos del Zaidín o la Chana", destaca el presidente quien recuerda que alargar la LAC a esos barrios les va a afectar negativamente. Por último, solicitó que el U3 realice 4 recorridos de ida y vuelta hasta la parada de Fernando de los Ríos para mejorar las conexiones con los centros sanitarios.