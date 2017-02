El aeropuerto crecerá hasta los 846.000 viajeros en los próximos cinco años

Las previsiones para el aeropuerto de Granada son muy halagüeñas. Incluso las más conservadoras. El Federico García Lorca inaugura hoy mismo una nueva era con la reincorporación de vuelos low cost, tras quedarse prácticamente huérfano de compañías de bajo coste en el año 2013 -la única que permanece es Vueling, aunque solo con rutas nacionales-. Así que lo que está por venir, por fuerza, tiene que ser bueno. Después de tres años de crecimiento, en los que se ha recuperado un 18% del tráfico perdido, el aeródromo granadino se prepara para otros cinco años en positivo. El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) aprobado hace poco más de una semana por el Consejo de Ministros augura un crecimiento del tráfico del 2,4% en el próximo quinquenio, lo que significa que el aeródromo volvería a un nivel de actividad que rozaría los 850.000 pasajeros. En concreto, el documento elaborado porAena indica que el aeropuerto de Granada alcanzaría para el año 2021 un movimiento de 846.680 viajeros, 93.538 más que este último ejercicio, que se cerró con 753.142 usuarios. Con esta cifra, el Federico García Lorca recuperaría el volumen de tráfico del año 2011, cuando ya había comenzado la crisis aeroportuaria pero todavía conservaba rutas internacionales operadas por Ryanair (que se mantuvo en el aeropuerto hasta mayo) y Transavia (que sí funcionó durante todo el ejercicio).En cualquier caso, lo más probable es que esas cifras se queden cortas, ya que las previsiones de tráfico se han elaborado teniendo en cuenta las rutas actualmente operativas y los cálculos, por tanto, no incluyen las tres nuevas conexiones a Londres, Milán y Mánchester que operará EasyJet este año, con capacidad para mover 60.000 pasajeros. De hecho, el propio DORA asume que sus estimaciones son conservadoras. "Durante los últimos tres años, el tráfico en la red de Aena ha experimentado una recuperación sostenida que se prevé continúe durante los próximos años, si bien a un ritmo de crecimiento menor al alcanzado en 2016. En ese contexto, las previsiones de tráfico del DORA 2017-2021 reflejan unas expectativas de crecimiento moderado para el quinquenio, en consonancia con las tendencias predominantes en el entorno macroeconómico internacional, y tomando además en consideración el patrón cíclico de crecimiento histórico, que alterna años de fuerte crecimiento con periodos de caídas de tráfico acusadas". En sus previsiones, el documento elaborado por el Ministerio de Fomento a partir de una propuesta de Aena, parte de los datos de 2015 y 2016, pero teniendo en cuenta que en estos años el tráfico aeroportuario y el turismo han estado marcados por factores no económicos como la inestabilidad geopolítica en destinos de sol y playa competidores del mercado español, que previsiblemente irán reduciendo su influencia. Además, se tienen en cuenta variables socioeconómicas y otros factores como la llegada de competidores, que en el caso de Granada tiene que ver con la llegada del AVE.Si se sumara a las previsiones oficiales el incremento interanual de pasajeros que aportarán las nuevas rutas (suponiendo que los 60.000 viajeros extra de EasyJet se mantuvieran durante los próximos cinco años), el resultado sería mucho mayor. A esos 93.538 viajeros que sumará el Federico García Lorca como consecuencia del crecimiento orgánico del tráfico aeroportuario se le podrían añadir otros 300.000 pasajeros, lo que significa que de aquí a 2021 el aeródromo podría incorporar 393.538 nuevos usuarios. Esto se traduciría en un incremento del tráfico del 52,2%, con lo que Granada superaría de nuevo la barrera del millón de pasajeros. Y eso, claro, suponiendo que la Mesa por el Aeropuerto no logre incorporar nuevas rutas, algo que parece poco probable después de que el aeródromo haya conseguido reconquistar por fin, después de dos años de trabajo y negociaciones, a las compañías low cost.En el caso de que se cumplieran las estimaciones más optimistas, el aeropuerto todavía tendría mucho margen de maniobra para seguir creciendo. Según el DORA, el aeródromo granadino tiene capacidad suficiente para gestionar 2,2 millones de pasajeros al año, el triple del tráfico que recibe en la actualidad, y casi el doble del que arrojan las mejores previsiones. De hecho, el nivel de tráfico de 2016 apenas representa un 34,2% de la capacidad aeroportuaria real del Federico García Lorca. La información sobre la capacidad de los aeropuertos que recoge el DORA desvela que el de Granada está bastante por encima del vecino aeródromo de Almería (1,6 millones de pasajeros al año), aunque en su caso el porcentaje de uso actual es mucho más elevado, del 57,5%. El resto de los aeropuertos andaluces sí que superan en capacidad al de Granada: el de Jerez de la Frontera puede gestionar 2,7 millones de pasajeros al año (en 2016 cerró con 916.451); el de Sevilla supera los 6,5 millones de capacidad (en la actualidad el porcentaje de uso es del 71,1%); y el de Málaga -el único aeropuerto de la región incluido en el Grupo II- tiene instalaciones para gestionar 27 millones de pasajeros, diez más que los que registró en el año 2016, cuando superó los 16,6 millones de usuarios.