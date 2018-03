Se alquila colchón inflable o sofá para pasar la noche

Alquilar apartamentos, habitaciones, colchones inflables o un hueco del sofá. Parece que en estos tiempos todo vale para sacar dinero. Así lo demuestran los anuncios de páginas web que promueven el alquiler como fórmula para sacar unos euros independientemente de que el alojamiento reúna los requisitos mínimos para prestar este servicio. Eso al menos denotan páginas web que estos días se promociona en redes como Facebook. "Remuneración de 150 hasta 700 euros al mes. Se busca a a 8 anfitriones en Granada y su región para acomodar estudiantes de paso, sólo necesitas un sofá o un colchón hinchable. ¡Es como un trabajo flexible!", indica el anuncio de una web que ya opera en otras ciudades del territorio nacional como Barcelona.

En internet la oferta es abismal. Teclear "apartamentos turísticos en Granada" abre un gran abanico de viviendas que, sin embargo, no siempre trabajan bajo el amparo de la normativa. De hecho, según explicó esta semana el portavoz de IU, Francisco Puentedura, en Granada hay en torno a 1.800 viviendas turísticas de las cuales sólo están regularizadas unas 600. Así, el concejal exigió un plan para destapar esta "especulación" que se está llevando a cabo en el centro de la ciudad o barrios históricos como Realejo y Albaicín pero también en la zona Norte, la Chana o el Zaidín.

Este boom del alquiler también se percibe en los pisos compartidos de estudiantes. Según el portal de búsqueda de vivienda Idealista, el precio de una habitación en Granada en agosto de 2017 era de 209 euros, un 2,7% más que en el mismo mes el año anterior. Sin embargo, una búsqueda en el portal realizada ayer ofrece más de un centenar de resultados de habitaciones con un coste por encima de los 250 euros que no siempre incluyen los gastos de luz, agua e internet.

Por otra parte, para los jóvenes que desean alquilar un apartamento para vivir solos la búsqueda supone casi una misión imposible. La búsqueda arroja 52 resultados de estudios sin habitación con un coste que como mínimo ronda los 300 euros. No obstante, cabe resaltar que muchos de estos apartamentos no están siempre disponibles. Los anuncios pertenecen a inmobiliarias que utilizan estas viviendas como "gancho" para captar a posibles inquilinos a los que les ofrecen viviendas que no siempre están publicitadas en el portal.

En el caso de las viviendas que tienen solo una habitación tampoco es sencillo de encontrar. La búsqueda presenta más de 170 pisos de los cuales sólo cuatro rozan mensualidades de 300 euros. La mayoría de las viviendas se aglutinan en el grupo que tiene un coste entre los 300 y los 500 euros sin contar los gastos básicos de los suministros.