Los autobuses turísticos pierden 3.500 viajeros al día por la huelga

La huelga de autobuses en la que se encuentran inmersos los trabajadores de Alhambra Bus desde el pasado 9 de junio está haciendo mella en el servicio. Cada viernes y lunes de huelga, el servicio de bus turístico que conecta con la Alhambra y el Sacromonte pierde el 54,9% de sus viajeros, lo que significa que 3.500 personas optan por otro medio de transporte (taxis) para desplazarse y llegar hasta estos singulares enclaves.

Hoy, los trabajadores volverán a celebrar otra jornada de huelga, por lo que solo funcionarán los servicios mínimos, un 30% de la flota. El comité de empresa de Alhambra Bus cree que el trabajo que realizan los 55 empleados de la filial de Rober es igual que el que realizan los empleados de la empresa matriz pero sin embargo, su nómina es bien distinta. De media cobran unos 300 euros menos. El asunto llegó a los juzgados y en primera instancia se le dio la razón a los trabajadores, lo que obligaba al Ayuntamiento a equiparar lo sueldos. Esto le supondría al Consistorio un desembolso de 1.461.000 euros que no tiene. Aunque las negociaciones deben llevarse a cabo entre la empresa y los trabajadores, la responsable del área de Movilidad, Raquel Ruz, ha dejado claro a las partes cuál es el marco económico en el que se mueve el Ayuntamiento.

"Planteamos una equiparación progresiva de menos a más, de forma que en cuatro años tuvieran las mismas condiciones económicas. En cuanto a los derechos sociales que reclaman, y que no tienen costes se planteó ir implantando, en los mismos cuatro años, mejoras de más a menos", relata la concejal de Movilidad, quien no obstante reconoce que la propuesta no ha tenido éxito.

A esta situación hay que sumar una última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que concluye que no existe cesión ilegal de trabajadores por parte de la empresa Rober respecto de los trabajadores de Alhambra Bus, lo que dejaría a los trabajadores sin soporte legal. Aún así, desde el Ayuntamiento afirman que seguirán contribuyendo en la negociación aunque dejan claro que "lo que piden económicamente es imposible".