Un 'bochornoso' espectáculo de pintadas en el Albaicín

El Albaicín ha vuelto a ser víctima de los sprays de manera masiva en los últimos días. ¿El autor o autores? Por el momento se desconoce. Lo que está claro es que no saben qué significa la palabra respeto. En concreto, la pintada en cuestión que ha aparecido en paredes, suelos, carteles e incluso bancos de piedra dice únicamente UNO8. Una expresión que a priori no significa nada pero que, al teclearla en un buscador de internet, remite a un varios vídeos de Youtube de un grupo de trap llamado precisamente UNO8 y grabado en Granada. En éste se puede ver a un grupo de jóvenes haciendo un "freestyle" en un balcón con el Albaicín de fondo.

Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de esta auténtica oleada de pintadas también conocidas como 'taggeos' o lo que es lo mismo "etiquetas" haciendo alusión a esa práctica de marcar el territorio mediante firmas a todo color. La plataforma SOS Alhambra ha sido uno de los colectivos que, horrorizado, ha compartido una publicación en Facebook de un usuario para denunciar este acto vandálico que se produce después de que el Ayuntamiento de Granada haya hecho un tremendo esfuerzo por acabar con las pintadas. ¡Es horrible lo que está pasando con nuestra querida ciudad, las pintadas y la inoperancia por parte del Ayuntamiento y la Consejería de Cultura - Junta de Andalucía con Paco Cuenca y Guillermo Quero como estatuas ante los atentados al patrimonio de un barrio Patrimonio de la Humanidad", detalla la plataforma a través de una publicación en la popular red social.

No obstante, cabe resaltar que el Ayuntamiento, junto con la Junta de Andalucía, han aunado esfuerzos para acabar con este problema que incide especialmente en los barrios Centro, Realejo y Albaicín. Dentro de este proyecto se han abordado multitud de actuaciones que van desde la limpieza de las calles con el blanqueo de decenas de paredes, o la colocación de las cámaras de videovigilancia en cinco bienes de interés cultural del Albaicín: Arco de las Pesas (recientemente restaurado), Aljibe del Zenete, Puerta Elvira, Puerta Monaita y Arco de las Pesas. Sin embargo, en estos dos últimos ya se han podido ver "movimientos" de vándalos en el último mes. El pasado 15 de marzo este periódico ya publicó la aparición de una pintada de tipo nazi en el entorno del Palacio de Dar Al Horra pese a la existencia de la vigilancia. Pero además, un usuario de Facebook ha denunciado también la aparición del polémico tag UNO8 en lo alto de Puerta Monaita. "Se supone que en el Arco de las Pesas hay cámaras y no se podrían hacer pintadas, espero que no sigan sin estar conectadas, sería muy grave" relató otra usuaria indignada con la expansión de pintadas a lo largo del barrio.

La asociación de vecinos del Bajo Albaicín también ha denunciado la proliferación de pintadas y suciedad en distintos rincones del barrio como la "callecita" que lleva del Carril de la Lona a la placeta Antonina Rodrigo (entre el Callejón del Gallo y Palacio Dar-al Horra) que presenta un "bochornoso espectáculo de farolas rotas y pintadas".