La bronca por los cambios en el reglamento municipal podría acabar en el Juzgado

El equipo de Gobierno tiene previsto llevar al Pleno del viernes la votación de las modificaciones del ROM tras el conflicto generado en Vamos Granada. Sin embargo, en la comisión extraordinaria previa celebrada ayer, los grupos municipales de la oposición mostraron sus dudas ante una propuesta elaborada por la Secretaría General del Ayuntamiento que consideran incompleta. Falta información para constatar la idoneidad de los puntos. Pero hay más. La concejal no adscrita Pilar Rivas afirmó ayer que la propuesta vulnera sus derechos pues a su juicio se limitan sus funciones por no pertenecer a ningún grupo tras su salida de Vamos Granada. El conflicto es tal que la edil ha afirmado que, de aprobarse la modificación del ROM, está dispuesta a denunciar no sólo al equipo de Gobierno; también a cualquier concejal del resto de grupos que voten a favor.

Los grupos de la oposición reclamaron al equipo de Gobierno celebrar varias reuniones previas para que no se monte un "espectáculo" en el Pleno teniendo en cuenta que no hay consenso. "Se están vulnerando mis derechos a la participación política. Ya hay sentencias que apuntan a que no se puede limitar la capacidad de control de los corporativo, el núcleo esencial de las funciones de un concejal por el hecho de no pertenecer a ningún grupo", detalló Pilar Rivas quien también citó otra sentencia que habla de la "no discriminación de los concejales por el paso a no adscrito y cuestiona el Pacto Antitransfuguismo que interpreta que los concejales expulsados de un partido lo son por corrupción o fraude" un hecho que en su caso no es así.

Los puntos más conflictivos de la propuesta de modificación se refieren precisamente a los tiempos y la capacidad de presentar mociones , preguntas o ruegos.

La otra parte afectada por el nuevo ROM es Vamos Granada. La concejal Marta Gutiérrez mostró ayer su absoluta disconformidad. Según su opinión, el equipo de Gobierno del PSOE no está actuando para dar soluciones viables para el funcionamiento de la Corporación. "Se va llevar al Pleno una propuesta con la que nadie está de acuerdo y además en bloque a pesar de que requiere mayoría absoluta sin que se haya consensuado ni tratado con nada ni nadie", detalló .

A su juicio, una vez más, "se evidencia que quieren utilizar esto como cortina de humo, porque en varios puntos de manera separada hay acuerdo de mayoría absoluta o incluso unanimidad,-como ocurre con la modificación para que se contemple la ponderación del voto. Sin embargo, en cuanto a la propuesta de rotación de la portavocía, Gutiérrez, aseguró que en la comisión han quedado patentes los reparos, "no sólo de nuestro grupo, sino también de PP y C's, a admitir una propuesta que omita la voluntad del partido".

"Si el PSOE se empeña quedará claro que el objetivo es utilizar esta cuestión para distraer la atención de su incapacidad -seguimos sin presupuesto, y continúan sin levantar alfombras -ya que sólo con su voto la propuesta no saldrá y simplemente habrán tenido su espectáculo particular", destacó Gutiérrez.

El resto de grupos municipales también hizo una valoración. La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rocío Díaz, pidió al equipo de Gobierno y al resto de grupos municipales que por favor se llegue a un acuerdo previo al pleno para "no dar un espectáculo". "Los problemas que se lleven al Ayuntamiento deben ser los que tienen los granadinos y luchar por Granada", dijo la edil quien abogó por celebrar una reunión el jueves para llegar a un consenso. También reclamó que desde Secretaría General o Asesoría Jurídica se redacte un informe que aclare los puntos a modificar con la argumentación jurídica pertinente.

Desde Cs, su portavoz, Manuel Olivares, calificó la situación de "esperpéntica y muy alejada de la democracia" teniendo en cuenta que se sigue sin conocer quien es el portavoz de Vamos Granada. "No hay manera humana de saber quien es", dijo Olivares quien se mostró a favor de modificar los tiempos y las ponderaciones de los votos para que la izquierda no tenga más peso que los partidos que han logrado más apoyo en las elecciones.

Por último, el portavoz de IU, Francisco Puentedura, criticó con dureza la situación que se está viviendo en el Ayuntamiento como consecuencia del conflicto interno de un partido. "No entendemos por que, ante una situación coyuntural se pretende modificar el ROM" dijo el edil quien afirmó que algunas propuestas del equipo de Gobierno "rozan la ilegalidad". A su juicio, los grupos deben regular internamente su propia vida por lo que los concejales de Vamos Granada se deben poner de acuerdo entre ellos. "Sin embargo no se hablan entre ellos", dijo Puentedura quien abogó porque el Ayuntamiento no entre a regular los problemas internos de Vamos Granada.

Por último, en cuanto a la reforma del ROM, dijo que debe ser un documento que garantice los equilibrios tanto de responsabilidades como el papel institucional. A su juicio, se está modificando para aclarar un asunto concreto pero por ejemplo no se valora la modificación que permita que los vecinos de Granada expongan sus problemas ante el pleno.