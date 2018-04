Otro concejal imputado del PP dará relevo a María Francés en Emucesa

Fuentes criticó con dureza el papel que el gobierno socialista ha dado al gerente, una persona a la que ha "resucitado de entre los muertos después de trece años" para utilizarlo "como punta de lanza en su estrategia de "intentar desprestigiar al PP por todos los medios, de hacer oposición a la oposición". Asimismo, anunció que, dado que Cuenca no atenderá a la petición del cese, los populares insistirán en el próximo consejo de Emucesa, todavía sin fecha. "Es curioso que ahora se convoquen menos, a lo mejor es que a los socialistas ya no les interesa tanto lo que se diga allí", añadió el concejal.

Según indicó ayer Fuentes, la edil María Francés registró ayer su renuncia a formar parte del consejo de administración de Emucesa para "no estar más tiempo con esas personas que intentan desprestigiar al PP". Será él mismo, investigado tanto en el Caso Serrallo como en TG7 quien la sustituya. "Si lo ha hecho ella, sostuvo Fuentes, el gerente no puede seguir ni un minuto más al frente de una empresa municipal cuyas decisiones diarias y de gestión están sometidas a su criterio". Asimismo, recordó que "ese gerente es el mismo que a lo largo de los últimos trece años no puso objeción alguna a lo que ahora ha denunciado" y agregó: "Nos tememos que todo es una maniobra política del PSOE en la que han usado a Muñoz, al que de paso han sacrificado porque tiene la misma consideración judicial que Moral y Francés".

El coordinador del PP resta credibilidad al informe de TG7

Juan Antonio Fuentes, aseguró que el PSOE está cometiendo una cacería contra el PP y criticó con dureza el último informe de asesoría jurídica que ha originado la decisión del equipo de Gobierno de llevar a pleno la personación en TG7. Fuentes le restó validez y dijo que ha sido redactado por "una persona amiga del alcalde, hijo de un ex concejal socialista y que no es letrado, sino técnico de un ayuntamiento cercano al que pusieron aquí a dedo y que, para pagar favores, se ha limitado a cortar y pegar la denuncia de la Fiscalía". Para Fuentes, es muy grave que ese asesor actúe de esa manera "contradiciendo el informe del director general de Contratación, de la letrada del Ayuntamiento que, al contrario que él, sí se ha sacado su plaza, y de otra letrada que defiende la causa en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, respondió ayer y dijo que "el PP está en el Juzgado y que esto no tiene nada que ver con ninguna formación política". Cuenca recordó que en la comisión para la personación no solo vota el PSOE: también están el resto de grupos municipales. "Me cuesta trabajo entender que el PP le eche la culpa a otros de sus líos".