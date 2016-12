En constante lucha para eliminar las barreras en la Universidad

La accesibilidad no es un asunto pendiente para la Universidad de Granada, ya que dispone del trabajo de una agrupación de personas que persigue la visibilización de los universitarios con discapacidad para que disfruten de las mismas facilidades y servicios que su compañeros.

La Asociación de Universitarios con Necesidades Especiales (AUNE) nace hace seis años con un claro objetivo: la inclusión del estudiante con discapacidad en la comunidad universitaria, así como la eliminación de las barreras arquitectónicas y de comunicación en la Universidad.

María Angustias Olivencia, presidenta y doctoranda de la Facultad de Psicología de la UGR, se vio motivada en el curso 2009/2010 a lanzar este proyecto gracias al anterior Delegado del Rector para los estudiantes con discapacidad, que la animó a que diese respuesta a este colectivo dentro de la Universidad.

AUNE se gestó con sólo tres integrantes, los equivalentes a presidenta, secretario y tesorero. En la actualidad son alrededor de 50 las personas con discapacidad y necesidades especiales, entre las que se encuentra Noelia, que es la única con sordoceguera.

Su presidenta asegura que son muchos más los estudiantes con discapacidad en la UGR. El censo de 2015 sumaba 510 universitarios con discapacidad, y este curso, aunque todavía se desconoce el número exacto, habría aumentado hasta alcanzar los 550, una cifra que se conocerá una vez concluido el curso.

Los motivos por los que muchas personas no se inscriben a AUNE -que es totalmente gratuito- suelen estar vinculados a "no querer pertenecer a un colectivo que es muchas veces marginado o señalado, o simplemente a no querer tener la etiqueta de discapacitado", asegura su presidenta, que añade que "existen casos en que la discapacidad es tan leve o poco visible, que la persona no cree pertenecer a este colectivo".

No obstante, esta asociación cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Estudiantes, el nuevo equipo de rectorado de Pilar Aranda con UGR Inclusiva y el Secretariado de Inclusión y Diversidad de la propia Universidad de Granada.