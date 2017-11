El consumo humano está garantizado aunque no hay que derrochar agua

Pese a las dificultades que genera la falta de agua para todos los ámbitos, el abastecimiento humano en periodos de sequía es primordial, existiendo medidas alternativas para poder dar suministro a la población, como los pozos. Por ahora, la situación no se ha agravado en este respecto y se asegura que el abastecimiento humano está garantizado y no habría por tanto consecuencias aún para el mismo.

El propio presidente de la CHG, Antonio Ramón Guinea, definió la situación como "complicada" pero insistió en que el abastecimiento humano, que en su mayoría depende de ocho sistemas en la comunidad autónoma, no se encuentra en tan mal estado y tiene aún "una disponibilidad muy considerable". "Ese tema no nos preocupa, todavía hay margen para que, aunque la situación meteorológica sea muy desfavorable, pudieran seguir dándose esos servicios y usos in mayor dificultad", dijo. Por tanto, no se ven consecuencias a corto plazo en este ámbito que deban atenderse, salvo la lógica de no derrochar agua y cuidar las reservas que existen mientras llegan las lluvias.

La Aemet prevé cielos despejados y subida de temperaturas para el fin de semana

Así, desde la CHG piden reducir al máximo las pérdidas para evitar aumento de consumo "indeseables".

Como pasos a seguir, debe controlarse que estén en condiciones idóneas las instalaciones que pudieran entrar en servicio (pozos) y mantener a todos los agentes "muy bien informados" para tratar de paliar "codo con codo" los "desagradables" efectos de la sequía.

Y habrá que seguir pendientes del tiempo porque parece que la lluvia se sigue resistiendo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no se esperan precipitaciones en Granada en los próximos días. La previsión hasta el miércoles de la semana que viene habla de cielos despejados e incluso un aumento de las temperaturas hasta el domingo. El fin de semana se superarán de nuevo los 20 de máxima (22 y 23 sábado y domingo). Después bajarán un poco y las mínimas sí serán bajas, con unos 3 o 4 grados.